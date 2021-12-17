大阪鬧區大廈火災27人心肺停止　其中已確認19死　警查是否涉縱火

日本大阪市北新地市區一棟樓高8層的大廈12月17日發生火災。起火的是大樓內一家精神科診所。消防員從現場救出的28人當中，27人到院前心肺停止，其中19人已證實死亡。



《產經新聞》17日引述一名上班途中目睹救人經過的40歲女子稱，一名男子自大樓內抬出，救援人員在為他進行心外壓。

《信濃每日新聞》17日引述另一名在附近工作的36歲女子稱：「當我望出窗外時，看到那幢大廈4樓窗冒出橙色的火焰。一名身在6樓的女子站在窗前揮手求救。」

日本放送協會（NHK）17日稱，大樓內除了出事的診所，亦有一間美容院、一間時裝店以及一間英語學校。

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消防廳早上10時20分左右接報，大阪北區曾根崎新地一幢大樓4樓着火。有人在報案電話中指出「4樓正在燃燒」。

消防廳稱火災發生時，4樓一精神科診內有約20人，包括病人和職員。有目擊者稱，現場有人遲了逃走。

有44輛消防車及其他車輛接報到場，火勢在30分鐘左右後差不多被撲熄，不過內部約20平方米的地方已被燒毀。

消防廳和警方正在調查傷者的資料以及火災起因。

出事地點位於JR北新地站附近，這市中心一隅有很多商業大廈及餐廳。

今次火警令人想起，2019年7月18日日本男子青葉真司在位於京都市伏山區的京都動畫第一工作室縱火，導致36人死亡、35人受傷。

青葉亦在大火中嚴重受傷。經過多月的搶救，他終於撿回一命。案發逾一年半後，當局正式起訴青葉。因他目前仍需長時間臥床，未有自理能力，故此距離他上庭或有一段長時間。