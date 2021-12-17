日本大阪火災恐27死　警方懷疑屬人為縱火　目擊者指有人行徑可疑

日本大阪北新地市區一棟大廈12月17日發生大火，造成28名男女受傷，當中27人心肺功能停止。在這27人中，19人已確認死亡。日媒報道，警方認為這次火災可能是人為縱火，正展開調查，有目擊者指當時看到一名男子行徑可疑。



日本放送協會（NHK）報道，事件發生在12月17日上午10時20分左右，起火大廈樓高8層，4樓起火燃燒，75輛消防車出動滅火，至30分鐘後，火勢幾乎撲熄。事件造成28人受傷，當中為17名男子、10名女子。心肺功能停止的27人都是身處4樓，另有一名女子在6樓獲救，她中度受傷。

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報道指，警方指起火源頭疑是一間診所，這間診所有身心醫學、精神科與內科門診等，發生火警時正是看診時間。

報道引述搜查人員透露，有人目擊火警現場曾出現一名60歲左右的男性，他當時拿着紙袋，紙袋流出液體，在他活動附近的位置有起火。

警方目前正在確認這名男子是否在28人之中，並展開進一步搜查。