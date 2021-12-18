意大利男假扮「婦科醫生」網上診症看私處　全國400女受害

意大利警方12月17日搜查一名性罪犯的住所。他被指偽裝成婦科醫生，在網上診症時說服眾多女性讓他觀看私處。



意大利南部城市巴里（Bari）警方在接獲多名受害者報案後，對40歲的嫌犯進行電話監聽，隨後在他的家中查獲多部手機與記憶卡。

警方發表聲明說，嫌犯被控打電話給在全國各個診所進行過抹片檢查的女性，謊稱她們被診斷出「多種陰道感染」。

聲明指出，「他接着說服她們接受線上婦科檢查」；並稱，「全意各地有400多名女性」淪為目標，遍及拉齊奧區大區（Lazio）、倫巴第大區（Lombardia）和卡拉布里亞大區（Calabria）等地。

意大利《共和報》（Repubblica）引述一名受害者的話報道：「他自稱是醫生，他知我的生日和出生地點，詢問我近幾個月是否做過婦科檢查。」

報道引述被稱為Lucia的女子說：「他的問題愈來愈私密……然後要求透過Zoom或是Hangout視訊……接著要求我露出私處，確認診斷結果。」

警方稱這宗案件的相關調查正在進行中。