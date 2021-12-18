雷伊颱風吹襲菲律賓增至最少23死　錫亞高島機場客運大樓嚴重損毀

超強颱風雷伊（Rai）繼續吹襲菲律賓，為當地帶來狂風暴雨，死亡人數增至最少23人。英媒12月18日報道，據衝浪勝地錫亞高島（Siargao）機場的負責人稱，客運大樓完全損毀（Totally Damaged），所幸機場跑道仍可使用，供運送救援物資的飛機起降。



英國《衛報》18日引述菲律賓國家災難機構報道，現時尚有7人失蹤和2人受傷，死亡總數增至最少23人。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）稱，18日會前往遭雷伊重創的中部和南部地區視察破壞程度，以了解政府能提供多少救災援助資金。

錫亞高島隸屬棉蘭老島卡拉加區（Caraga）北蘇里高省（Surigao del Norte），今年不僅入選為時代雜誌（Time）世界最佳100大景點，也在美國著名旅遊雜誌《悅游》（Condé Nast Traveler）讀者票選的亞洲最佳島嶼中奪下97.77高分。

菲律賓國會眾議院議員Cong Bingo Matugas在Facebook表示，根據錫亞高島機場的初步評估，雷伊對錫亞高島的破壞具毀滅性。