泰剛：中國外交致力於世界和平　中美應攜手應對全球問題

中國駐美國大使秦剛表示，中美應攜手應對全球性問題，共同管控新興技術帶來的風險，並稱中美科技交流台作，為推動兩國關係健康發展發揮過重要作用。



秦剛在12月17日，接受美國《科學與外交》（Science & Diplomacy）訪問時稱，中美兩國建交40多年來，關係歷經風雨，取得歷史性發展，中方願同美方共同努力，相互尊重，和平共處，合作共贏。

秦剛稱科技交流與合作為中美發展發揮了重要作用，且至今仍然是兩國雙邊關係的重要組成部分。兩國在《中美科技合作協定》框架下的合作，覆蓋衛生健康、氣候變化、生態保護和核安全等領域。

《科學與外交》訪問中國駐美國大使秦剛。（科學與外交官網截圖）

秦剛稱兩國應攜手應對全球性問題，共同管控新興技術帶來的風險，美國對中國科學家及留學生的種種限制，將損害雙方利益。

秦剛稱當今中國外交的目標是致力於世界和平，促進全球發展，重視科技在外交中的作用。秦剛稱已向100多個國家和國際組織提供了超過18億劑疫苗，並與30多個國家在一帶一路倡議下開展疫苗合作，促進疫苗在國際的公平分配，並希望中美能加強科技合作，幫助世界早日戰勝疫情。

秦剛表示，當今的中國外交的目標是維護世界和平，促進人類共同發展，中方更加注重科學技術在外交中的重要作用，如在航天領域，中國願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航天領域國際合作。秦剛又稱，氣候變化是人類共同挑戰，需要各國攜手應對，中美在氣候變化領域存在巨大合作空間。