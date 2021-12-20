馬斯克稱2021年納稅將超110億美元：比任何一個美國人都多

12月20日，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）在Twitter發文稱，他今年繳納的稅款總額將超過110億美元。



For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

在此之前，美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）在Twitter上稱，《時代》雜誌將馬斯克評為「年度風雲人物」後，馬斯克應該繳稅，並停止「從其他人身上撈錢」。

馬斯克則回應稱，他今年繳的稅將比歷史上任何一個美國人都要多。

2021年1月，馬斯克首次超越亞馬遜（Amazon）掌舵人貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富，之後兩人在富豪榜上的位置多次互換。

隨着馬斯克的財富暴增，他也取代貝佐斯，成為美國民主黨「億萬富翁稅」計劃的頭號目標。

據《福布斯》估計，馬斯克預計將為他在2021年出售的股票支付超過82億美元的稅款，而最終支付的稅單可能比這更大。雖然他在2020年從加州搬到了德克薩斯州，但他的前稅收居所加州可能會對他在那裏生活時獲得的期權徵稅。包括州稅和聯邦稅在內，馬斯克的總體稅率可能會超過50%。