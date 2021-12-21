美國華盛頓恢復室內強制戴口罩規定

美國首都華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）12月20日宣布，華盛頓特區將重新實施室內強制要求戴口罩的規定，並將加強對市政府僱員的新冠疫苗接種規定。



據美聯社12月20日報道，美國華盛頓特區市長鮑澤當日宣布，華盛頓特區將重新實施室內強制要求戴口罩的規定。鮑澤表示，該規定將於21日上午6時生效，並一直持續到2022年1月31日，以遏制新冠肺炎病例激增帶來的影響，解決可能讓華盛頓特區公共衛生系統不堪重負的風險。

鮑澤還表示，她將宣布進入緊急狀態，下一步還將加強對市政府僱員的新冠疫苗接種規定，華盛頓特區所有的政府僱員和承包商都被強制要求接種新冠疫苗和加強針。

11月28日，賀錦麗及其丈夫與華盛頓特區市長鮑澤（右）同遊華盛頓特區市中心的戶外節日市場。（AP）

鮑澤在11月下旬取消了強制戴口罩的規定，此舉曾引發一些公眾批評，認為她走在科學前沿，並在感染人數仍在不斷攀升的時候放寬了限制。

鮑澤否認她之前取消強制戴口罩規定的行動為時過早，聲稱華盛頓特區的病毒防控計劃會根據流動情況調高或調低。

「我並不後悔與病毒一起發展，」她說，「由於情況需要，我們已經改變了我們的干預措施，我們正在這樣做。」