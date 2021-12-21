多國新冠疫情加劇：美國現首宗Omicron死亡個案　加拿大外長染疫

新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在聖誕節和新年假期前侵襲多國，令各地紛紛收緊防疫措施、取消慶祝活動。在美國，Omicron已取代Delta（B.1.617.2），成為主流病毒株。美國12月20日亦出現首宗Omicron死亡個案。
美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，在20日的新增確診個案中，有超過70%感染Omicron，顯示Omicron已成美國主流病毒株。德克薩斯州（Texas）20日出現首宗Omicron死亡個案，死者是一名沒接種疫苗的50多歲男子。
拜登曾與確診者接觸
白宮20日宣布，一名白宮職員20日確診感染新冠肺炎，而總統拜登（Joe Biden）17日曾與這名職員在總統專機空軍一號上近距離接觸約30分鐘。白宮20日稱，拜登的病毒檢測結果為陰性。
首都華盛頓疫情嚴重，於20日進入緊急狀態。政府20日宣布當地重新實施室內口罩令。
加拿大外長染疫
加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）20日在Twitter宣布，她接受新冠病毒快速測試後，得出陽性結果，她正接受隔離。趙美蘭表示，她將繼續透過視像形式工作，直到進一步病毒檢測的結果出爐。
加拿大20日新增10,621宗確診個案，為自當地疫情於2020年2月爆發以來，首次單日新增逾1萬宗個案。魁北克省（Quebec）衞生官員20日指，當地單日新增4,500宗確診個案、創下新高。政府20日宣布魁北克省的酒吧、健身室、賭場關閉，民眾在家工作。當地大部份學校也會即時關閉，直至2022年1月10日。
泰國再要求旅客隔離
泰國20日出現首宗本地感染的Omicron個案。政府為阻止病毒傳播，於21日宣布，自當日起恢復強制外國旅客隔離檢疫的措施，政府將在2022年1月4日再檢討這決定。旅客入境後必須在酒店隔離7至10天。除布吉島（Phuket）外，所有地方暫停「沙盒」計劃。這計劃允許旅客在特定地點自由活動。
政府表示，約20萬名此前已獲批准豁免隔離和參加「沙盒」計劃的旅客，則仍可照計劃豁免隔離以及自由活動。
新加坡疑現Omicron群組
新加坡衞生部21日稱，當地一間健身室疑似出現Omicron感染群組，3名確診者在15至17日期間到訪健身室。
新加坡截至20日中午，新增195宗確診個案，包括45宗Omicron個案。當中42宗Omicron個案為輸入個案，3宗屬本地感染。
韓國增49宗Omicron個案
韓國截至21日零時，新增5,202宗確診個案，包括49宗Omicron個案，累計有227宗Omicron個案。
當地單日新增確診個案連續兩天低於6,000宗。韓聯社網站21日稱，這或是因為週末進行的病毒檢測次數比平日少。
新西蘭延遲放寬入境措施
新西蘭原定2022年1月16日起允許身處澳洲的新西蘭公民免隔離入境，2022年4月起允許來自其他國家的人士入境。
在Omicron侵襲下，新西蘭政府21日宣布延遲放寬入境措施的計劃，預料自2022年2月底才會開始允許公民免隔離入境。
巴西將打第四針
巴西衞生部20日宣布，政府將為18歲以上、免疫系統受抑制的人士接種第四針新冠疫苗加強劑。這些人士在接種第三劑疫苗的4個月後，就可打第四針。
德國擬收緊防疫措施
德國之聲（DW）20日引述一份協議草稿稱，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）21日會與州長開會，如他們達成共識，全國就會宣布自28日起收緊防疫措施。
報道稱，政府將把室內和室外的聚會人數上限設定為最多10人，已完成接種疫苗以及已康復人士也須遵守這規定，14歲以下人士可獲豁免。政府也會關閉夜總會，只有已完成接種疫苗以及已康復人士才可進入餐廳和戲院。