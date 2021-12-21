多國新冠疫情加劇：美國現首宗Omicron死亡個案　加拿大外長染疫

新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在聖誕節和新年假期前侵襲多國，令各地紛紛收緊防疫措施、取消慶祝活動。在美國，Omicron已取代Delta（B.1.617.2），成為主流病毒株。美國12月20日亦出現首宗Omicron死亡個案。



美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，在20日的新增確診個案中，有超過70%感染Omicron，顯示Omicron已成美國主流病毒株。德克薩斯州（Texas）20日出現首宗Omicron死亡個案，死者是一名沒接種疫苗的50多歲男子。

拜登曾與確診者接觸

白宮20日宣布，一名白宮職員20日確診感染新冠肺炎，而總統拜登（Joe Biden）17日曾與這名職員在總統專機空軍一號上近距離接觸約30分鐘。白宮20日稱，拜登的病毒檢測結果為陰性。

首都華盛頓疫情嚴重，於20日進入緊急狀態。政府20日宣布當地重新實施室內口罩令。

泰國新冠肺炎疫情：圖為11月1日，一名旅客抵達泰國曼谷的機場。（AP）

加拿大外長染疫

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）20日在Twitter宣布，她接受新冠病毒快速測試後，得出陽性結果，她正接受隔離。趙美蘭表示，她將繼續透過視像形式工作，直到進一步病毒檢測的結果出爐。

加拿大20日新增10,621宗確診個案，為自當地疫情於2020年2月爆發以來，首次單日新增逾1萬宗個案。魁北克省（Quebec）衞生官員20日指，當地單日新增4,500宗確診個案、創下新高。政府20日宣布魁北克省的酒吧、健身室、賭場關閉，民眾在家工作。當地大部份學校也會即時關閉，直至2022年1月10日。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為12月21日，新西蘭奧克蘭民眾身穿聖誕服裝在路邊表演，鼓勵其他人接種新冠疫苗。（AP）

泰國再要求旅客隔離

泰國20日出現首宗本地感染的Omicron個案。政府為阻止病毒傳播，於21日宣布，自當日起恢復強制外國旅客隔離檢疫的措施，政府將在2022年1月4日再檢討這決定。旅客入境後必須在酒店隔離7至10天。除布吉島（Phuket）外，所有地方暫停「沙盒」計劃。這計劃允許旅客在特定地點自由活動。

政府表示，約20萬名此前已獲批准豁免隔離和參加「沙盒」計劃的旅客，則仍可照計劃豁免隔離以及自由活動。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為11月18日，新加坡民眾進入商場前出示他們的新冠疫苗接種證明。（Reuters）

新加坡疑現Omicron群組

新加坡衞生部21日稱，當地一間健身室疑似出現Omicron感染群組，3名確診者在15至17日期間到訪健身室。

新加坡截至20日中午，新增195宗確診個案，包括45宗Omicron個案。當中42宗Omicron個案為輸入個案，3宗屬本地感染。

韓國新冠肺炎疫情：圖為12月16日，韓國首爾一名醫護人員協助民眾在臨時檢測中心接受病毒檢測。（AP）

韓國增49宗Omicron個案

韓國截至21日零時，新增5,202宗確診個案，包括49宗Omicron個案，累計有227宗Omicron個案。

當地單日新增確診個案連續兩天低於6,000宗。韓聯社網站21日稱，這或是因為週末進行的病毒檢測次數比平日少。

加拿大外長：圖為12月12日，加拿大外交部長趙美蘭在英國利物浦參加七國集團外長與發展部長會議。（AP）

新西蘭延遲放寬入境措施

新西蘭原定2022年1月16日起允許身處澳洲的新西蘭公民免隔離入境，2022年4月起允許來自其他國家的人士入境。

在Omicron侵襲下，新西蘭政府21日宣布延遲放寬入境措施的計劃，預料自2022年2月底才會開始允許公民免隔離入境。

巴西新冠肺炎疫情：圖為6月18日，巴西聖保羅一名市民接種新冠疫苗。（Getty）

巴西將打第四針

巴西衞生部20日宣布，政府將為18歲以上、免疫系統受抑制的人士接種第四針新冠疫苗加強劑。這些人士在接種第三劑疫苗的4個月後，就可打第四針。

德國新冠肺炎疫情：圖為11月23日，德國德累斯頓警員在商店內檢查民眾的新冠疫苗接種紀錄。（Reuters）

德國擬收緊防疫措施

德國之聲（DW）20日引述一份協議草稿稱，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）21日會與州長開會，如他們達成共識，全國就會宣布自28日起收緊防疫措施。

報道稱，政府將把室內和室外的聚會人數上限設定為最多10人，已完成接種疫苗以及已康復人士也須遵守這規定，14歲以下人士可獲豁免。政府也會關閉夜總會，只有已完成接種疫苗以及已康復人士才可進入餐廳和戲院。