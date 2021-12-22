美國人口年增長率僅為0.1%　創歷史最低紀錄

據美國中文網報道，當地時間21日，美國人口普查局公布的數據顯示，疫情期間，美國的人口增長率創下了該國建國以來的最低紀錄。

據報道，從2020年7月到2021年7月的一年中，美國人口增長了392665人，增長率僅為0.1%，創歷史新低。同時，這也是1937年以來，美國年度人口增長首次少於一百萬。

報道稱，疫情對美國人口增長的打擊是多方面的：美國新冠死亡人數已超80萬；疫情讓很多人推遲生育；移民進入美國也受到極大限制。

據介紹，在疫情之前，美國的人口增長率就連年走低，疫情更加劇了這一趨勢。人口普查局專家指出，「過去幾年人口的增長一直緩慢，這主要是因為出生率較低、國際淨流入移民減少，以及美國老齡化帶來的死亡率上升。」

另外，美國人口的增長還出現了一個新趨勢，即國際移民人數首次超過了本土增加人數。2020年，美國的移民淨流入人數約為24.5萬，而本土人口的淨增長為14.8萬。

不過，移民淨流入人數仍然顯著低於2019至2020年的47.7萬，更低於過去十年的最高值——2015至2016年的104.9萬。這主要是由於疫情期間的跨國旅行限制。

另外，在2020年到2021年期間，全美33個州人口增加，17個州和首都華盛頓的人口則有所減少。

其中，紐約州是人口減少比例最高的州，過去一年人口減少了1.6%。首都華盛頓的人口更是流失了2.9%。加州和伊利諾伊州分別減少0.7%和0.9%；德州和佛羅里達州的人口則分別增長了1.1%和1.0%。