立法會選舉｜中國駐英使館：任何以港遏華圖謀都絕不可能得逞

據中國駐英國大使館微博稱，中國駐英國使館發言人就英國夥同少數國家發表涉港聲明答記者問。



記者稱12月20日英國外交發展大臣卓慧思夥同美國、澳洲、加拿大、新西蘭四國外長發表所謂聯合聲明，對香港立法會選舉結果表達「嚴重關切」，對中方完善香港選舉制度等舉措說三道四。記者問發言人中國使館對此有何評論。

使館發言人稱香港特別行政區立法會選舉純屬中國內部事務，任何外國無權干涉。英國外交發展大臣夥同其他四國外長對此品頭論足、歪曲事實、惡意詆毀，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方表示堅決反對並予以強烈譴責。

12月19日舉行的香港特別行政區第7屆立法會選舉，是香港完善選舉制度後的首次立法會選舉。特區政府克服疫情防控風險，嚴格依法有序組織和管理，選舉得以公平公正順利舉行。香港擺脫困擾多年的選舉亂象，告別對抗撕裂的惡性競爭，呈現出理性建設的選舉文化，充分體現了選舉的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，形成了優質民主、實質民主的成功範本，對於發展符合香港實際情況的民主道路具有重要而深遠的意義。

立法會選舉於12月19日舉行，選出90名議員。（資料圖片）

必須指出，今天香港民眾依法享有遠遠超出作為英國殖民地時期的更多權利和自由。香港由亂到治、由治及興的事實已充分證明，中方制定並實施香港國安法、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，只會加強香港的法治建設、更好維護廣大香港民眾的各項權利和自由，只會擴大香港社會均衡有序參與政治、更好推動香港民主制度健康發展，只會更好維護香港長期穩定繁榮。我們將堅定不移地在「一國兩制」框架下發展符合香港實際情況的民主制度。香港民主發展前景光明，民主道路必將愈走愈寬廣。

至於《中英聯合聲明》，它的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。任何外國無權藉口這個聯合聲明插手香港事務。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。任何擾亂香港、以港遏華的圖謀都絕不可能得逞。

中方強烈敦促英國等幾個國家收起偽善的面具，認清現實和大勢，尊重中國主權和統一，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。