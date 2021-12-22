花費過億最終變垃圾　日本政府決定丟棄8200萬枚「安倍口罩」

日本傳媒報道，指日本前首相安倍晉三在新冠疫情期間，製作的數以億計的布製口罩，因儲存成本問題有近四分之一要直接丟棄。首相岸田文雄在12月21日確認有關決定。



安倍晉三在2020年疫情初期，因國內以至全球口罩短缺，決定動用國家資源生產大量布製口罩，向醫療機構及每家每戶免費派發，總生產數量2.6億枚。因口罩是安倍政府要求製造，所以又稱之為「安倍口罩」（アベノマスク）。

不過在派發完畢後，現剩8200萬枚口罩留在倉庫。朝日電視（ANN）報道，指大量口罩目前存放在東京近郊一個倉庫，僅自2020年8月至2021年3月，共花費近6億日圓（約4200萬港元）的存倉費，年間計算接近1億港元。

圖為2020年4月，親自戴上「安倍口罩」的首相信安倍晉三。因設計問題口罩明顥偏小。（Getty）

政府在12月已向各社區團體，詢問有否需要更多的布製口罩，但反應並不熱烈。為節省開支，政府決定在月內直接廢棄如此龐大數量的口罩。

安倍口罩在2020年4月派發，但因口罩較市販口罩細小，設計問題等關係，並不受歡迎。在8月全國派發完畢後，據《日本經濟新聞》民調，僅3.5%的人有正在使用安倍口罩，而未來會繼續使用的僅2%。後有智庫組織就政府抗疫評價，引述官邸消息指口罩計劃是失敗收場。