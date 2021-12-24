新冠肺炎｜特朗普籲打加強劑：疫苗是人類最大成就之一

美國前總統特朗普（Donald Trump）12月22日接受保守派評論員歐文（Candace Owens）訪問時稱，他已接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑，並呼籲公眾應接種。美國現任總統對他接種表示稱讚。



特朗普稱已接種加強劑，又說三款疫苗都很好。他指的是輝瑞疫苗、莫德納疫苗以及強生疫苗。其中輝瑞是由美國藥廠輝瑞（Prizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。

他形容說疫苗是「人類最大的成就之一」。他稱那些重症患者是不打疫苗的人，不過這仍是他們的選擇。他稱：「而你如果打疫苗你會得到保護，那些疫苗的效果是好的。」

▼白宮發言人普薩基（Jen Psaki）轉發特朗普受訪的影片，呼籲人們接種加強劑：

Just going to echo former President Trump here on the safety and efficacy of the vaccines. Merry Christmas eve eve. go get boosted https://t.co/0PCffM5kHl — Jen Psaki (@PressSec) December 23, 2021

美國現任總統拜登（Joe Biden）21日在發表演說是稱讚特朗普接種加強劑，並說這可能是少數兩人意見一致的事情。

特朗普9月時接受《華爾街日報》訪問時稱自己可能不會接種加強劑。但美國霍士新聞（Fox News）前主持Bill O'Reilly公開這位前總統19日自稱已接種的消息。他稱特朗普是在名為The History Tour: President Donald J Trump with Bill O'Reilly的節目上這麼說。

自2020年新冠肺炎疫情爆發，特朗普多次發布懷疑疫苗以及不利於防疫的言論，並抗拒落力呼籲支持者接種疫苗，但他在競選總統期間，常常提及自己在抗疫方面的貢獻。在這個訪問進行前，他向觀眾說，自己任期間疫苗研發的成功，是人們應得的功勞。