孟加拉渡輪起火至少32死約100傷

孟加拉（Bangladesh）一艘渡輪12月24日淩晨3時在航行途中起火，至少32人死亡，另有約100人受傷。



事發地點於孟首都達卡（Dhaka）以南約200公里的恰洛加蒂縣（Jhalokati）的蘇干達河（Sugandha River）。英國《衛報》24日引述官員稱，渡輪出事後，有些乘客跳船逃生並嘗試游到岸。

渡輪當時由達卡起程，本擬前往位於該國南部的巴爾古納（Barguna）。

32 dead in #Bangladesh ferry fire, 100 others injured. boat caught fire in a river in Jhalokati state in Bangladesh, about 200 kilometers south of #Dhaka pic.twitter.com/zqtkfa5AnA — Sandeep Seth (@sandipseth) December 24, 2021

當地一名官員對新華社記者說，火災發生在淩晨3時左右，初步判斷是引擎室起火導致火災，當時船上載客約1000人，現已發現30具遇難者遺體。

渡輪現已靠岸，大火已基本熄滅，搜救工作仍在進行中繼續。