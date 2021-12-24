新冠肺炎︱皇家加勒比一周內第2艘郵輪爆發疫情　55人確診

美國皇家加勒比國際遊輪（Royal Carribean）再有一艘船出現疫情。公司12月22日稱司旗下海洋奧德賽號（Odyssey of the Seas）55名乘客和乘務人員感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。美國疾病控制和預防中心（CDC）正調查情況。



《今日美國報》22日引述皇家加勒比國際遊輪發言人指，船上55人對新冠病毒呈陽性反應，已迅速確定並馬上隔離密切接觸者，患者亦已隔離。正追蹤郵輪情況的CDC在23日表示，所有患者均為輕症或無症狀。

圖為皇家加勒比國際遊輪網站介紹海洋奧德賽號時附上的相片。（皇家加勒比國際遊輪網站）

海洋奧德賽號18日從美國佛羅里達州（Florida）勞德代爾堡（Fort Lauderdale）出發展開8晚的遊輪旅程，船上載有3,587名乘客和1,599名船員，當中95％人已完整接種疫苗。

公司22日稱旗下海洋奧德賽號目前在加勒比海航行，26日返回勞德代爾堡，不會按原定計劃在荷蘭海外屬地庫拉索（Curacao）和阿魯巴（Aruba）停泊。

皇家加勒比國際遊輪旗下另一艘遊輪海洋交響號（Symphony of the Seas）18日也爆發疫情，48人確診。