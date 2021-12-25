日本2022年國防開支預算逾5.4萬億日圓　連續8年創新高

據財聯社報道，日本內閣12月24日批准了9,400億美元的2022財年初步預算案，規模連續第十年創下紀錄新高。這份預算案將應對新冠疫情，以及實現首相岸田文雄的增長和財富分配目標作為優先任務。



日本政府2022財年（2022年4月至2023年3月）的預算支出約為107.6萬億日圓（合9,430億美元）。這是該國有史以來規模最大的初步預算計劃。鑑於追加預算的可能性，實際支出可能會更高。去年在疫情期間，日本起草了三份追加預算，總支出增加了73萬億日圓。

大額預算項目包括36.3萬億日圓的社會保障支出、24.3萬億日圓的償債、5.37萬億日圓的國防支出以及5.3687萬億日圓應對新冠病毒及其變種的準備金。

除此之外，預算案中還包括1.4萬億日圓用於科學技術推廣，以及通過數字機構更新訊息技術系統的資金。在財富分配方面，護士、護理人員和幼兒園員工的工資提高了3%。

這份草案必須在2022年3月2021財年結束前得到國會批准。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，日本明年的經濟增長率預計將是七國集團（G7）中最低的。岸田文雄面臨着確保日本經濟從疫情中穩步復甦的壓力。他必須小心行事，一方面要尋求長期財政健康，另一方面還要保證足夠的支出，在短期內支持經濟並確保經濟長期增長。

作為世界第三大經濟體，日本的公共債務是本國5萬億美元經濟規模的兩倍多，為工業化國家中最大的佔比。甚至在上個月追加預算之前，IMF已經預計日本2021年的公共債務會達到國內生產總值（GDP）的256.9%。

而2022年創紀錄的預算案可能會令日本已經繁重的債務負擔進一步增加。這凸顯出比起恢復長期財政健康，幫助受疫情重創的日本經濟復甦現在是日本政府的優先考慮。

日本政府預計，隨着新冠疫情對經濟活動的限制減少，稅收收入將出現兩年來首次增加，達到創紀錄的65.2萬億日圓，並將2022財年實際GDP增長率預測從年中預估的2.2%提高到3.2%。

不過，伊藤忠經濟研究所（Itochu Research）首席經濟學家Atsushi Takeda指出，「這是岸田的首份初步預算，反映了他所謂的新形式的資本主義」，「但在增長方面，影響力則有點不足。」

到目前為止，日本已經成功避免了Omicron（奧密克戎）的大規模爆發，這一變體已經在美國和英國肆虐，但這種情況也有可能會迅速改變。繼日本首例奧密克戎本土病例在大阪出現後，鄰近的京都府周四也爆出一例本土病例。

這是日本經濟當前所面臨的一大風險。如果奧密克戎在日本擴散開來，該國可能會被迫迅速動用儲備金，同時重新實施限制性措施，這反過來將打擊日本經濟。