美國前財長警告：美國或很快陷入衰退

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）警告稱，未來幾年美國經濟將進入一個考驗期，衰退後可能陷入長期停滯。



新浪財經12月24日報道，薩默斯表示，美聯儲（Fed）遲遲未發現通脹風險，在應對通脹問題上反應過慢可能導致經濟大幅滑坡。

美國的通脹率已經達到里根（Ronald Wilson Reagan）以來的最高水平，許多人開始更接近薩默斯的觀點。美聯儲12月轉向鷹派，計劃比9月份時預期的水平更快收緊貨幣政策。

美聯儲官員12月預測到2023年末，基準利率將從目前的近零水平升至1.60%，2024年末達到2.10%。但交易員的看法不同，歐洲美元期貨合約顯示市場認為這兩個時點的短期利率都將在1.50%左右。在收益率曲線的另一端，10年期美國國債收益率目前低於1.50%。

「我對長期利率這麼低感到驚訝，」薩默斯說。 「市場預計我們將採取必要措施遏制通脹，而且緊縮力度非常大」。

薩默斯還懷疑，「無限地讓經濟過熱允許」是否足以像一些人所說的那樣幫助推高薪資水平，其警告稱通脹上升會侵蝕家庭的薪水。

至於長期而言，薩默斯表示，經濟增長「長期停滯」的風險仍然存在，這是大蕭條時期出現的情況，即經濟趨勢增長率下降，利率低於歷史水平。薩默斯第一次開始警告這個問題是在2013年。