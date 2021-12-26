杜魯多指中國影響民主國家互相競爭　呼籲聯合應對

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）12月25日表示，中國利用經濟影響力，令民主國家互相競爭排斥，因此他認為各國需聯手應對北京方面的脅迫外交政策。



杜魯多接受當地《環球新聞》（Global News）訪問，指民主國家為了中國市場，可能將經濟需要凌駕政治理念，例如加拿大或為了一個國家的進口牛肉市場，會研究如何比澳洲優勝。

他認為各國一直互相競爭，中國就聰明地經常令大家在開放市場角逐，因此覺得各國需要更加合作及立場堅定，導致中國無法從不同角度分化民主國家。

杜魯多上台初期，一度有意改善與中國的關係及貿易，並曾表示對中共的動員能力感到讚嘆，不過經歷兩名加國公民在華扣留多時的事件後，他對中國明顯改觀。他認為習近平領導的中國已經不是5或10年前的中國，但在中國前進的同時，大家仍需在人權、香港民主、支持傳媒工作者，以及對亞洲獨立國家的不干預等議題上，繼續與北京交鋒。

他同時強調，加拿大在貿易等層面與中國競爭之餘，亦需要在氣候變化等多邊問題上與北京合作。

杜魯多又談及與美國的關係，指華府的保護主義和本土政局不穩的趨勢並沒有在特朗普（Donald Trump）角逐連任美國總統失敗後而消失，但他強調美國仍是加拿大的重要盟友，稱加拿大一直奉行多邊主義，與志同道合的國家合作，令大家專注一致。