聖誕節・新冠肺炎｜疫情令機組人員缺勤　全球逾5400班機取消

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種Omicron（奧密克戎）疫情影響導致人手短缺，全球航空公司在2021年聖誕週末期間，總共取消逾5,400班次的航班，其中美國有957班國內和國際航班取消。



根據航班追蹤網站Flightaware.com稱，全球航空公司取消5,400個聖誕週末的航班。美國已有957班國內和國際航班取消，近2,000個航班延誤。至少一間航空公司表示，預計26日會有數百個航班取消。

聖誕節假期通常是航空旅行的高峰期，但具高度傳染性的Omicron變種病毒的迅速傳播導致感染個案大幅增加，迫使航空公司取消航班，主因飛行人員和機組人員需要被隔離。

取消航班數目最多的兩間美國航空公司是美國聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）。據Flightaware.com稱，兩間公司分別取消了原定於25日啟航的238和301個航班，佔全美取消班次總數中的大部分。