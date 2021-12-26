聖誕節・新冠肺炎｜疫情令機組人員缺勤　全球逾6,300班機取消

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種Omicron（奧密克戎）疫情影響導致人手短缺，全球航空公司在2021年聖誕週末期間，總共取消逾6,300個航班。



根據航班追蹤網站Flightaware.com稱，全球航空公司取消6,300個聖誕週末的航班。25日聖誕節當天，近2,800班機取消，當中970班是來往美國的機場。截至香港時間今晨9時30分，有逾8,000班機延誤。

24日平安夜當天，有約2,400班機取消，以及11,000班機延誤。而26日被取消班機的數目超過1,100班。

聖誕節假期通常是航空旅行的高峰期，但具高度傳染性的Omicron變種病毒的迅速傳播導致感染個案大幅增加，迫使航空公司取消航班，主因飛行人員和機組人員需要被隔離。

Flightaware.com的數據顯示，取消航班數目最多的兩間美國航空公司是美國聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）。聯合航空在24及25日取消約200班及250班機。達美航空25日取消310班機，26日有數十班機被取消。