天文學家的時光機　韋伯太空望遠鏡　助探更古老與遙遠的宇宙

由美國、加拿大與歐洲太空機構合作研發的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，JSWT）12月25日發射升空並順利進入軌道。對天文學者來說，太空望遠鏡是「時光機」，他們期待借助它探究宇宙各階段歷史，了解眾多天體系統的起源。



韋伯太空望遠鏡在美國東部時間25日早上7時20分（香港時間晚上8時20分）於法屬圭亞那（French Guiana）庫魯航天中心（Centre Spatial de Kourou）由阿麗亞娜5型（Ariane 5）火箭發射升空。

火箭飛行27分鐘後，望遠鏡與之分離並順利進入預定軌道。最終它將在距地球約160萬千米的軌道運行，並在太空中進行為期約6個月的調試，包括展開望遠鏡和遮陽板、冷卻設備、校準等。

它「工作地點」與地球的距離，是月球與地球約4倍。

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接替「前輩」工作

NASA稱韋伯太空望遠鏡是它迄今建造的最大、功能最強的空間望遠鏡。其主鏡直徑6.5米，由18片巨大六邊形子鏡構成，配有5層可展開的遮陽板。雖然它體型巨大，有如一個網球場，又可以以折疊狀態，放進火箭內進行發射。

新望遠鏡在2004年開始動工，如今終能接替已服役30年的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope，HST）的工作，儘管兩者功能不太相同。

新的太空望遠鏡重約1.4萬磅（約6,350公斤），只有哈勃太空望遠鏡（2.7萬磅）的約一半，但靈敏度則較哈勃望遠鏡強100倍。

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

執行兩大任務

韋伯太空望遠鏡主要有2個任務，並會佔據它觀測時間的50%。第一就是探索宇宙歷史的早期階段，觀測大爆炸（Big Bang）發生後約1至2億年後，即約135億年前的宇宙面貌宇宙面貌。

它的第二個任務就是發現系外行星，即太陽系外行星（exoplanets）。 它還將通過研究它們的大氣來調查這些星球上生命的潛力，並幫助科研人員了解眾多天體系統的起源以及演化進程。

科學界認為，那些早期星體在大爆炸發生後約1至2億年後「亮起來」，而韋伯太空望遠鏡會對它們進行觀測。韋伯太空望遠鏡應該有可能看到（或至少探測到微弱的光芒）在黑暗結束以及第一批星星閃爍的那一刻。

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強大紅外能力

韋伯太空望遠鏡的巨大潛力在於其紅外能力。紅外線非人類肉眼可見，它是宇宙中最遙遠物體會發出的那種光。

哈勃太空望遠鏡主要觀測波段是近紅外線、可見光及遠紫外線，而韋伯太空望遠鏡的紅外能力，則可做到「前輩」所不能做到的。較長波長的紅外線更容易穿透塵埃，讓籠罩在雲層中的早期宇宙能更清晰地被看到。

隨着宇宙持續膨脹，這批早期的發光天體發出的紫外光和可見光朝光譜的紅端移動，波長變長（這種現象被稱為紅移，redshifting），最終以紅外線的方式在今時今日抵達近地空間，這會被韋伯太空望遠鏡捕捉到。