以色列月內第二度空襲敘利亞港口　多個貨櫃陷入火海

敘利亞官方媒體12月28日凌晨報道，以色列對敘利亞重要港口拉塔基亞港（Latakia）的貨櫃存儲區發動導彈襲擊，港口陷入一片火海。這是以色列在1個月內，第二次向敘利亞的重要設施發動襲擊。



美聯社28日引述敘利亞國家電視台Al-Ikhbariya報道，一名敘利亞軍官表示，以色列導彈從拉塔基亞以西的海上發射，觸發敘利亞啟動防空系統，暫時未有造成傷亡，但一間醫院的外牆、一些住宅樓房和商店損毀。

敘利亞國家電視台播出的實時畫面顯示，貨櫃存儲區有火焰和煙霧升起。拉塔基亞省媒體辦公室指，火勢已經受控。敘利亞國防部發表聲明說，以色列的「侵略」造成巨大物質損失，當局仍在評估有關影響。

עוד תמונות מנמל לטקיה. ברור שמדובר בתקיפה יותר מסיבית ממה שהיה לפני שבועיים. בינתיים לא דווח על הרוגים או נפגעים אך ברור שיש נזק גדול בעיקר במתחם המכולות בנמל https://t.co/jsmvDkTVYM — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) December 28, 2021

拉塔基亞港是敘利亞的主要港口，處理國內大部分進口貨物，包括從伊朗進口的貨物。這個港口已被長達10年的內戰和西方實施的制裁所摧殘。

這是以色列12月第二度空襲拉塔基亞港，但相比12月7日那一次，今次的襲擊規模更大。

以色列頻繁襲擊所謂伊朗在敘利亞的目標，在過去10年中，包括黎巴嫩真主黨在內的伊朗支持的部隊，在敘利亞戰爭中支持總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。

另據英國路透社引述目擊者指出，28日早上在敘利亞首都大馬士革（Damascus）聽到爆炸聲。爆炸原因尚未清楚。

不過敘利亞國家電視台指，在大馬士革聽到的一聲巨響，是敘利亞軍隊的一場受控爆炸，軍隊在杜馬（Douma）郊區炸毀從叛亂分子手中繳獲的彈藥。