美國單日再增48萬人染疫　福奇料新一波疫情將在1月底觸頂

美國12月29日單日再新增48.4萬宗新冠肺炎（COVID-19）確診個案，美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）同日表示，由變種病毒株Omicron（奧密克戎）引發的新一波升溫疫情，可能會在1月底達最高點。



路透社29日報道，福奇在消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示：「我可以想象，考慮到我們國家的面積，以及接種疫苗和沒接種疫苗的多樣性，這可能需要幾周以上的時間，可能在1月底之前。」

美國新冠肺炎疫情：圖為12月27日，美國國家過敏與傳染病研究所長福奇在華盛頓白宮出席疫情記者會。（AP）

福奇還稱，可以想像未來可能需要接種第2針加強劑，即第4針，但在沒確定第1劑加強針提供的保護能持續多久之前，無法做出決定，目前在這方面沒有數據。

美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則表示，儘管在傳染性極強的Omicron變種傳播期間，病例數量激增，但死亡和住院人數相對較低。

美國29日新增484,377宗確診， 7天平均新增病例數為302,132人，每天住院人數為5,594人，創自2020年7月以來新高。