美國單日再增48萬人染疫　福奇料新一波疫情將在1月底觸頂

美國12月29日單日再新增48.4萬宗新冠肺炎（COVID-19）確診個案，美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）同日表示，由變種病毒株Omicron（奧密克戎）引發的新一波升溫疫情，可能會在1月底達最高點。
路透社29日報道，福奇在消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示：「我可以想象，考慮到我們國家的面積，以及接種疫苗和沒接種疫苗的多樣性，這可能需要幾周以上的時間，可能在1月底之前。」
福奇還稱，可以想像未來可能需要接種第2針加強劑，即第4針，但在沒確定第1劑加強針提供的保護能持續多久之前，無法做出決定，目前在這方面沒有數據。
美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則表示，儘管在傳染性極強的Omicron變種傳播期間，病例數量激增，但死亡和住院人數相對較低。
新冠肺炎｜福奇：Omicron將成美國主流病毒 籲接種疫苗及加強劑新冠肺炎｜福奇：似乎無需開發針對Omicron的疫苗加強劑新冠肺炎｜福奇：美國或將「完成接種疫苗」定義改為已接種加強劑新冠肺炎｜福奇：最快11月上旬可為5至11歲兒童接種疫苗
美國29日新增484,377宗確診， 7天平均新增病例數為302,132人，每天住院人數為5,594人，創自2020年7月以來新高。