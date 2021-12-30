中國：對5名美國人員實施對等反制　包括前商務部長羅斯

對於美國以《香港自治法》對5名香港中聯辦副主任實施制裁一事，中國外交部發言人趙立堅12月30日表示，中方決定採取對等反制。



在12月30日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅在回應記者問詢時披露上述消息。趙立堅表示，已經就美國制裁5名香港中聯辦副主任表明嚴正立場，中方對美方依據國內法制裁中方人員、干涉中國內政的行徑，堅決反對，強烈譴責。

趙立堅稱，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制。根據《反外國制裁法》，對美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席巴塞洛繆（Caroline Bartholomew）、「國會—行政部門中國委員會」（CECC）前辦公室主任斯迪沃斯（Jonathan Stivers）、「美國國際事務民主協會」金度允（Kim Duyun）、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當金（Adam King）等5名美方人員實施制裁。

中方指，制裁措施包括禁止上述人員入境，包括香港、澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民及機構與其交易。此前中方針對美國其他涉港錯誤行徑將作出的反制決定，包括制裁對象和措施依然有效。

趙立堅說，今年7月，美方借發布所謂香港商業警告已經宣佈對包括5名中聯辦副主任在內的7名中方官員進行制裁。中方根據《反外國制裁法》對美方有關人員進行了對等反制。美方這次重複宣佈是翻舊賬、炒冷飯，無非是借炒作涉港問題，服務遏制中國的政治圖謀。「這徹底暴露了美方關心香港人權是假，破壞香港繁榮穩定是真。」

趙立堅最後再次敦促美方撤銷對中方人員所謂制裁，停止插手香港事務，干涉中國內政。中方將繼續採取一切必要措施，捍衛國家利益和尊嚴。