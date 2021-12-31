Omicron丨疫情中跨年　英韓等措施收緊　南非反其道而行

全球將迎來新型冠狀病毒肺炎疫情持續的第三年，在變異病毒株Omicron（奧密克戎）於多地快速傳播的情況下，好些跨年活動已取消或規模減縮。但仍有地方反其道而行，例如宣稱疫情高峰或已過的南非。



Omicron最先出現的國家之一南非，內閣除夕前發聲明稱，相信由Omicron引發的第四波疫情已過高峰。內文稱，全國幾乎所有省份的病例及住院率已下降。

南非自2020年3月下旬起實施的宵禁，現已取消。民眾在午夜至凌晨4時的行動不受限制。商戶亦可在持有一般牌照的情況下賣酒，而不用在每晚11時關門。

政府仍呼籲人們接種，以及遵守共公衛生守則，包括強制性佩戴口罩。此外，室內聚會人數上限1000人、戶外為2000人，或是場地可容納人數的一半。

美國新冠肺炎疫情：圖為12月27日，國家過敏與傳染病研究所長福奇在華盛頓白宮出席疫情記者會。（AP）

●美國

隨着Omicron（Omicron）變異毒株的肆虐，歐美國家疫情近期出現嚴重反彈。12月30日，美國24小時新增確診病例首次超過70萬，為疫情爆發以來單日新增病例最高紀錄。

美國傳染病專家、國家過敏與傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）在12月29日預測稱，美國最新一波的Omicron毒株疫情可能會在2022年1月底達到頂峰，但在此之前，疫情仍在不斷加重。

●英國

英國疫急劇惡化，新增確診個案數字接連刷新紀錄。當地病毒檢測盒供應短缺。

新華社稱英國國民保健服務（NHS）12月30日發聲明稱，該國公共醫療服務系統目前已處於「戰時狀態」，並重新啟用「南丁格爾」臨時醫院。

NHS國家醫療事務主任波伊斯30日在一份聲明中再次警告，由於感染率激增，入院個案持續增加，英國公共醫療服務系統「正處於戰時狀態」。

美國紐約時報廣場的倒數活動如期舉行，但出席人數受限，參加者必須佩戴口罩。（Reuters）

●歐洲多國

除美國外，歐洲多個國家的單日新增確診病例都打破此前最高紀錄。

法國公共衛生部門12月30日當天公布的數據顯示，截至當天下午，法國累計新冠肺炎確診病例達9,740,600個，過去24小時新增206,243個；累計死亡病例達123,552個，過去24小時新增180個。法國已連續兩天新增確診病例突破20萬。

12月30日，意大利新增新冠肺炎確診病例126,888個，新增156個死亡病例。這是意大利單日新增確診病例的新紀錄。此前一天，意大利新增確診病例超9.8萬個。

愛爾蘭衛生部門12月29日發布的數據顯示，當天愛爾蘭報告新冠肺炎確診病例超1.6萬例，這同樣是愛爾蘭日新增確診病例的新紀錄。當天，愛爾蘭新增新冠肺炎住院病例568例，其中新增重症病例93個。

德國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月29日，德國法蘭克福羅馬廣場地面一個被棄置的口罩。當地除夕煙花燃放活動已取消，避免造成人群聚集，增加新冠病毒傳播風險。（AP）

●東歐多國

英國路透社統計顯示，12月30日，東歐通報的新增確診個案超越100萬，達1,045,454個，當天全歐通報的死亡人數為1,873,253起。

數據顯示歐洲30日的單日新增死亡個案排名排首五位國家中，包括俄羅斯、波蘭和烏克蘭這三個，都是位於歐洲東部。

路透社稱，據統計，東歐人口佔歐洲總人口的39%，但東歐與新冠肺炎相關的死亡人數卻佔了全歐死亡人數的一半以上。

位於東歐的國家包括白羅斯（前稱白俄羅斯）、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、摩爾多瓦、波蘭、俄羅斯及烏克蘭等。

圖為白羅斯總統盧卡申科12月29日到訪聖彼得堡，與俄羅斯總統普京會面。（AP）

●俄羅斯

俄羅斯超越巴西，成為全球死亡個案第二高的國家，僅排在美國之後。

俄羅斯國家統計局的數據和路透社12月30日的統計顯示，俄羅斯11月份與新冠肺炎相關的死亡病例為87,527個，這是自疫情爆發以來，俄羅斯死亡人數最多的一個月。

路透社根據俄羅斯國家統計局的數據進行的計算，指出截至11月，俄羅斯的累計死亡個案達到658,634個，比巴西的618,800個更多。

美國迄今仍是全球累計死亡個案最多的國家，但美國人口是俄羅斯人口的兩倍多。

路透社統計顯示，美國累計有825,663個新冠肺炎死亡個案。

日本新冠肺炎疫情：圖為2021年12月21日，人們走在日本淺草寺外的街道上。路上的裝飾已甚富新年氣氛。（AP）

●日本

日本沖繩縣政府30日公布單日新增50個新冠肺炎個案，是23日的兩倍，也是繼9月30日以來，時隔91天單日新增個案再度增至50個。沖繩縣知事玉城丹尼30日出席臨時記者會上時稱，Omicron已開始在縣內社區傳播；他還說，如果疫情持續擴散，預料將提升防疫警戒等級。

日本《琉球新報》稱截至30日為止，沖繩縣內有可能感染的病例增加21個，合計36個。玉城丹尼呼籲人們盡可能待在家中家人度過新年，避免外出參加時間長或人數多的聚餐。

他稱一旦新年期間發生大流行，就有可能實施限制民眾自由行動的措施，他再度呼籲民眾在新年期間徹底做好防疫對策。

沖繩縣截至29日，轄內已有20人確診感染Omicron；至於有可能感染Omicron、正在進行基因分析的個案，到30日為止合計36個。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月20日，由於正在實施宵禁的關係，首爾的消費者在晚上9時後須離開酒吧。（Reuters）

●韓國

韓國國務總理金富謙31日主持召開中央災難安全對策本部會議時稱，餐廳和咖啡廳限時營業至晚9時、私人聚會只限4人等現行保持社交距離措施，將延長實行兩周。