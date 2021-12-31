全球多地迎接2022年　澳洲大放煙花慶祝

全球多地陸續踏入2022年，新西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）舉行燈光表演，澳洲也大放煙花慶祝新年。



澳洲：雖然澳洲疫情升溫，新南威爾士州（New South Wales）12月31日錄得2.1萬宗確診，悉尼煙花匯演決定按照計劃舉行，參加者須持有門票方能入場。據澳洲廣播公司（ABC）報道，過去悉尼歌劇院外擠滿人潮，今年民眾都要保持社交距離。

墨爾本同樣有舉行煙花匯演，但規模縮減，且因疫情影響物資運送關係，決定取消無人機表演騷。

▼觀賞澳洲悉尼的煙花匯演▼

新西蘭：最大城市奧克蘭每年都會在天空塔燃放煙花慶祝，但今年因疫情關係，政府已宣布取消，並以燈光表演取代。有關方面已安排現場直播，讓民眾安坐家中欣賞。

哪些國家最早迎接新年？

據英國《倫敦大都會報》（Metro）指，全球最早迎接新年的地方是數個太平洋島國，包括湯加王國（Tonga）、薩摩亞（Samoa）及基里巴斯（Kiribati，又稱聖誕島），新西蘭僅排在它們之後。

在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad），年輕人舉牌砌成「2022」標語，並藉此呼籲民眾戴口罩（AP）

全球疫情未有緩和跡象，不少城市已宣布取消新年倒數活動，部份則縮減慶祝活動規模。歐洲多個主要城市已先後取消跨年活動，包括希臘雅典、英國倫敦、法國巴黎、意大利羅馬和德國柏林。