紐約新市長阿當斯宣誓就任　承諾繼續應對疫情與打擊罪案

美國新任紐約市市長阿當斯（Eric Adams）在1月1日宣誓就任，成為紐約市歷來第2位非裔市長。他在宣誓後發言承諾將繼續對抗疫情，及增加資源打擊罪案。



61歲阿當斯接替卸任白思豪（Bill de Blasio）成為紐約市新任市長。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，阿當斯的宣誓儀式改在時報廣場緊接跨年倒數後舉行。阿當斯在發言時表示，不會讓「危機控制人們」。

圖為1月1日，紐約新市長阿當斯在時報廣場準備出席宣誓儀式。（Reuters）

「作為紐約人，每個人都知道，我們不喜歡任何人告訴我們該做什麼。」「這將是我們新年的決心，我們不會被危機所控制。」

阿當斯表示，接種疫苗是拒絕讓新冠肺炎控制的方法，讓紐約市民擺脫疫情危機，回復正常生活。他早前表示正研究是否擴大疫苗授權，在校內為學生接種疫苗，加強口罩派發及檢測工作。

除新冠疫情之外，紐約市亦面對頻繁槍械及暴力罪案。阿當斯過去任職紐約市警察多年，在2006年以警監（Police Captain）身份退役。阿當斯承諾將協助警察部門的改革，投放資源打擊犯罪，不會讓紐約成為「暴力之城」。