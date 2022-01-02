全球伊瑪目理事會發聲明抵制北京冬奧

全球伊瑪目理事會（Global Imams Council，GIC）2021年12月30日發聲明，宣布禁止參加及出席2022中國北京冬季奧運會。理事會總部設於伊拉克巴格達（Baghdad）。



聲明內文稱：「全球伊馬目理事會是世界第一個以及全球最大的、由所有伊斯蘭教派和思想流派的穆斯林信仰領袖組成的跨國非政府機構。我們支持以及與那些受壓迫的維吾爾族穆斯林團結且並肩。中國政府繼續以壓迫、酷刑及獨裁統治侵犯穆斯林的基本人權及基本權利。」

STATEMENT



The Global Imams Council rules that participation and attendance in the Beijing 2022 Winter Olympics are prohibited. This event directly serves the interests of a tyrannical and oppressive regime that is responsible for the genocide and ethnic cleansing of Uyghurs. pic.twitter.com/aZkxjrN7Wp — Global Imams Council (@ImamsOrg) December 30, 2021

內文稱：「根據納傑夫伊斯蘭神學院以及伊斯蘭世界的傑出的穆夫提（穆夫提是能夠提出伊斯蘭戒律的學者）賦與本理事會的權力，全球伊瑪目理事會裁定，禁止參加和出席北京2022年冬季奧運會。這項活動直接服務於對維否爾人進行種族滅絕以及種族清洗的、專制和壓迫的政權的利益。我們對愈來愈多的組織抵制北京2022年冬季奧運會表示讚賞，並重申我們對世界維吾爾大會的支持。此外我們對許多宗教領袖及組織表示感謝，他們對受難的穆斯林表示支持。」

有份簽署聲明的，包含歷史悠久且享負盛名的愛資哈爾大學（Al-Azhar University）及什葉派納傑夫伊斯蘭神學院（Holy Islamic Seminary of Najaf）等7間大學。