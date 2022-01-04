以色列據報同意向美國通報對華貿易最新情況

以媒1月3日報道，以色列同意向美國通報有關與中國貿易的最新情況。



《耶路撒冷郵報》1月3日報道，以色列繼續在與美國的戰略關係和與其第三大貿易夥伴中國的經濟關係之間保持平衡，這將是其2022年面臨的主要外交政策挑戰之一。

報道稱，在華盛頓和北京之間的競爭日益緊張，前者持續擔心中國參與中東事務之際，以色列安全內閣一直在討論該國的下一步行動。

根據以色列一名高級外交官員3日的說法，如果以色列必須選邊站，它將站在美國一邊，不會在中國問題上與華盛頓對抗，但它更願意保持低調，這樣就不會失去來自中國的業務和投資。

報道稱，由於美國聲稱中國的投資可能導致安全漏洞，以色列最近幾個月同意向華盛頓通報與北京的任何重大交易，尤其在基礎設施和技術方面。一名以高級外交官員3日表示，以色列將應美國的要求重新考慮任何此類交易。

與此同時，《耶路撒冷郵報》稱，以色列正試圖向中國表明它會繼續對華展開業務往來，儘管事實並非如此。另外，儘管以色列已經多次要求美國拿出投資方案，以替代中國的投資，但大多數都無濟於事。