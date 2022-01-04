印媒指中國正在班公湖建橋　助迅速調動士兵與重型武器

印媒1月3日指，衛星圖片顯示中國正在班公湖修建一座橋樑，又稱該橋樑將使中國能夠迅速調動士兵與重型武器。
據印度新德里電視台（NDTV）網站1月3日報道，衛星圖片顯示，中國可能正在拉達克（Ladakh）東部的班公湖上修建一座橋樑。
位於中國境內
NDTV指這座正在建設中的橋樑位於中國境內，橫跨中國境內的部份湖泊，連接着班公湖兩岸，使中國能夠快速調動士兵和重型武器。
Media reports of #PangongTso allege a new bridge is under construction connecting the north & south bank of the lake, in turn enhancing road connectivity for #China's troops in the area, GEOINT of the area identifies the location & progress of the alleged structure https://t.co/b9budT3DZZ pic.twitter.com/IdBl5rkDhR— Damien Symon (@detresfa_) January 3, 2022
地理情報專家西蒙（Damien Symon）在Twitter發布的圖片顯示，橫跨班公湖狹窄部分的大橋幾乎完工。
《今日印度》稱，該橋樑距離印方聲稱的中印實際控制線（LAC）大概25至30公里。報道指出，隨着這座橋的建成，在北京和新德里決定從該地區撤出前，中國將有多條路線將更多的士兵調動到爭議地區。
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