日媒稱華囤糧致全球糧荒　中國官媒反駁

有日媒指，中國大規模囤積糧食，造成全球糧食價格急劇上升，導致一些國家出現饑荒，中國官媒1月6日發文駁斥，強調中國不背這個鍋。



中國官媒《經濟日報》發文駁斥說，個別外媒是在炒作中國「囤積糧食」導致全球糧荒，讓中國為全球糧價上漲和全球糧食危機背鍋。文章強調，這個鍋，中國沒有理由背，也絕不能背。

文章並未指明是哪家外國媒體，但《日經亞洲評論》2021年12月23日發布一篇題為《中國囤積了全球一半以上的糧食 推高全球價格》的報道，指中國過去五年以來積極地向各國採購大豆、玉米、牛肉、豬肉等糧食，造成全球糧食價格急劇上升，使更多國家陷入饑荒。

《經濟日報》的文章稱，中國去年糧食生產連續七年保持總量在1.3萬億斤以上。小麥、稻穀、玉米產量增多，產大於需，確保穀物基本自給。此外，中國糧食進口旨在彌補結構性短缺，優化供給結構，與「大規模囤糧」毫無關係，純屬子虛烏有。

文章續稱，雖然中國進口一定糧食，但並未掌握第一手糧源，而是主要從國際四大糧商採購二手糧源，對全球糧食貿易並無話語權和定價權。文章補充道，2020年以來全球糧食價格上升主因是冠病疫情、極端天氣頻發、全球流動性過剩、國際資本炒作等各種因素疊加作用的結果。

文章稱，中國進口的糧食主要以大豆、玉米及高粱、大麥等為主，進口小麥和大米佔比較小，對全球小麥和大米貿易影響較小。文章強調，中國在進口糧食時，充分考慮世界糧食供給能力，確保進口規模相對穩定，避免突然大量進口影響世界糧食安全。

《日經亞洲評論》的報道引述中國海關總署的數據，稱2020年中國進口糧食比10年前增長了4.6倍。去年1月至9月期間，中國的糧食進口量超過了2016年以來的水平，這是有可比性數據以來的最高水平。

報道稱，中國過去五年的大豆、玉米和小麥進口量暴增二至12倍；牛肉、豬肉、乳製品和水果的進口量則躍升了二至五倍。

報道也引述中國國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲稱，中國正將其糧食儲備保持在歷史上最高水平。目前，中國小麥庫存可以滿足一年半的需求，糧食供應方面沒有任何問題。

《經濟日報》發表的文章稱，稻穀和小麥兩大口糧庫存數量足夠滿足全國一年半以上的需求，但中國糧食庫存水平尚未達到歷史最高水平。文章還強調，充足的庫存是保障糧食安全的「壓艙石」，使中國能應對各種「黑天鵝」和「灰犀牛」事件帶來的風險挑戰。