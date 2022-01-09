新冠肺炎｜英格蘭球會主場比賽　竟然違反威爾斯防疫規定？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，全球各國都實施不同類型的防疫措施。其中在英國就有足球隊因為英倫三島各自推出的規定，而陷入「踩過界」爭議。



天空新聞（Sky News）1月8日報道，在英格蘭第六級聯賽角逐的球會車士打（Chester FC）聖誕及新年期間曾舉行兩場主場賽事，每場吸引超過2000名球迷入場。不過球會7日接獲威爾斯政府信件，指他們違反當地防疫規定，警告繼續如此比賽可能面臨後果。

大家或者會問，為甚麼英格蘭的球會被威爾斯的防疫措施規管？這與車士打主場德瓦球場（Deva Stadium）有關，它座落英格蘭柴郡（Cheshire）與威爾斯弗林特郡（Flintshire）之間，從地圖上看，球場大部分範圍都是位於威爾斯，因此威爾斯政府強調球會需遵守當地防疫規定。

威爾斯在去年12月26日因應疫情，限制活動場地人數上限為最多50人，但車士打主席莫里斯（Andy Morris）向英國廣播公司（BBC）表示，外界甚少留意球場的獨特位置問題，指球場的入口和登記地址是在英格蘭，球會亦屬英格蘭的柴郡西及切斯特議會（Cheshire West and Cheshire Council）擁有，因此情況非常複雜。

球會副主席格連（Jim Green）亦指出，他們曾在2020年12月根據英格蘭的防疫規定容許球迷入場，指他們清楚兩地的防疫要求，因此認為當時已經定下先例，不明白威爾斯政府為甚麼現在才搬出這個問題。

車士打由於在英格蘭聯賽角逐，因此無法獲得威爾斯政府的疫情補助金，再加上球會是由球迷擁有，假如他們被迫閉門作賽一段日子，勢嚴重打擊球會最大主要收入，最終可能無法運作而倒閉。