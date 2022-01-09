巴西湖邊懸崖崩塌大石砸中觀光船　最少7死32傷

撰文：王慧珊
出版：更新：

巴西東南部一個湖泊1月8日有懸崖岩石局部崩塌，跌下的大石擊中幾艘觀光小艇，造成至少7人死亡，32人受傷，其中9人重傷仍然留醫，3人失蹤。

半島電視台報道，事發地點位於巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）卡皮托利烏（Capitolio）一個名為富爾納斯（Furnas）的湖泊。社交網站的片段顯示，當湖泊旁邊的一組岩石墜落時，遊客大聲叫喊，岩石砸中幾艘觀光小艇，湖面上亦掀起巨浪。

事發後，包括潛水隊和巴西海軍成員在內的救援隊即時趕往現場。受傷的32人中，已有23人出院，9人重傷仍然留醫，多名傷者都是出現骨折，其中一人頭部和臉部受傷，情況嚴重。

印度南部觀光船翻沉　至少13死約40人失蹤美國加州潛水觀光船大火　最少8死26人失蹤【有片】威尼斯郵輪失控撞向碼頭觀光船　旅客狂奔逃難4受傷匈牙利布達佩斯多瑙河觀光船相撞翻沉　至少7死19失蹤

米納斯吉拉斯州消防部發言人表示，救援工作將至少持續到1月10日，並指傷者被困在岩石之下，有關情況可能會延長救援工作的時間。

米納斯吉拉斯州屬於內陸地區，近期連續多天出現暴雨。官員表示，岩石鬆脫可能與最近的大雨有關，暴雨導致該州發生水浸，迫使近1.7萬人要離開家園。

巴西
旅遊意外