巴西湖邊懸崖崩塌大石砸中觀光船　最少7死32傷

巴西東南部一個湖泊1月8日有懸崖岩石局部崩塌，跌下的大石擊中幾艘觀光小艇，造成至少7人死亡，32人受傷，其中9人重傷仍然留醫，3人失蹤。



半島電視台報道，事發地點位於巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）卡皮托利烏（Capitolio）一個名為富爾納斯（Furnas）的湖泊。社交網站的片段顯示，當湖泊旁邊的一組岩石墜落時，遊客大聲叫喊，岩石砸中幾艘觀光小艇，湖面上亦掀起巨浪。

A Big block of rock from one of the canyons of Capitólio, in Minas Gerais, Brazil, broke free and hit at least two speedboats that were moored in Lake Furnas.



Firefighters from Minas Gerais were called to the region. Pray 🙏🏼 pic.twitter.com/NEbRPt6cOT — Kennia Wiswesser 🇺🇸🇧🇷 (@KWiswesser) January 8, 2022

事發後，包括潛水隊和巴西海軍成員在內的救援隊即時趕往現場。受傷的32人中，已有23人出院，9人重傷仍然留醫，多名傷者都是出現骨折，其中一人頭部和臉部受傷，情況嚴重。

米納斯吉拉斯州消防部發言人表示，救援工作將至少持續到1月10日，並指傷者被困在岩石之下，有關情況可能會延長救援工作的時間。

米納斯吉拉斯州屬於內陸地區，近期連續多天出現暴雨。官員表示，岩石鬆脫可能與最近的大雨有關，暴雨導致該州發生水浸，迫使近1.7萬人要離開家園。