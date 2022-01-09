新冠肺炎變種病毒Deltacron首見於塞浦路斯　專家解答三大疑問

塞浦路斯大學（University of Cyprus）研究團隊1月8日公布發現新冠病毒（SARS-CoV-2）的新變異病毒株，並將之稱為「Deltacron」。專家稱，現時說它會否流行為時尚早，並稱現時大家毋須擔心。



「Deltacron」是什麼？

領導研究團隊的專家科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）7日接受該國電視台Sigma TV訪問時稱，之所以稱這新變異病毒株為「Deltacron」，因它在變異病毒株Delta（德爾塔）基因組中，有類似Omicron（奧密克戎）的遺傳特徵。

斯特里基斯還強調，「Deltacron」與Delta有相似的遺傳背景，以及有來自Omicron的一些突變。

研究員已將發現送交流感數據共享全球倡議（GISAID）。

「Deltacron」未非正式名稱，它的學名仍未公布。

塞浦路斯新冠肺炎疫情：圖為1月5日，塞浦路斯首都尼科西亞一間咖啡店的客人在露天座位用餐。（AP）

它會有幾「惡」？

斯特里基斯和他的團隊迄今已發現25個「Deltacron」病毒個案。惟現在判斷是否會有更多病例或它可能產生的影響還是為時過早。

他稱，未來人們會看到這種病毒株是否比Omicron及Delta更具病理性或更具傳染性，或它是否會盛行。但他稱相信Omicron將超越「Deltacron」。

塞浦路斯衞生部長Michalis Hadjipantelas在8日也說目前毋須為「Deltacron」擔心。

感染它更易入院？

《塞浦路斯郵報》稱，Omicron其中10個突變，在該國25個樣本被發現。

25個樣本中，11個來自住院病人，14個來自普羅大眾。科斯特里基斯稱住院病人有突變的頻率偏高，這可能表明新的變異株與住院之間存在相關性。