美國11月信用卡債務錄得創紀錄增幅

儘管過往的關注度較低，但1月8日凌晨美聯儲公布的11月消費信貸數據，卻引發起業內人士注意。這份數據的最新表現似乎證實了不少經濟學家此前的猜測——美國中產階級自疫情爆發以來積累的超額儲蓄已逐漸被坐吃山空，取而代之的是，他們如今正發動着一場由信用卡債務推動的消費狂潮。



以下是多組令人感到震驚的數字：

11月，美國消費信貸激增了驚人的399.91億美元，是預期195億美元的兩倍，同時也比10月的168.9億美元翻了逾一番，創下歷史最高紀錄。

其中，包括汽車貸款和助學貸款在內的非循環信貸增長了200億美元，為有紀錄以來的第七大增幅。

但真正令人譁然的是那些循環信貸——信用卡債務增長，這一數字在11月增長了兩倍多，從10月的66億美元飆升至198億美元，創下了迄今為止的最高紀錄。

眾所周知，11月下旬的感恩節和黑色星期五，往往代表着美國年底購物旺季的開始，因而在11月出現消費信貸數據的增長本應順理成章，不過，上述數字的增幅如此驚人，依然令許多業內人士始料未及。

知名財經博客網站Zerohedge就表示，這似乎再度證明，對於美國中產階級來說，任何此前因美國財政刺激等帶來的「超額儲蓄」現在已經逐漸消失……

根據LendingTree公司去年年底所進行的一項調查，在去年11月至12月的購物季中，有超過三分之一的美國人選擇了「貸款消費」。其中，62%的借款人使用信用卡借款，同時有近40%的美國人在2022年使用了「先買後付」（BNPL）購買假期商品，這比2020年的37%進一步上升。

Zerohedge指出，儘管上述信貸數據表明，疫情眼下可能並沒有影響到去年美國假日季的強勁消費需求，想要出去消費的衝動讓美國消費者的信用卡債務大幅激增。但其仍可能將改變許多經濟學家此前對美國經濟的推斷：任何此前預測美國消費支出將會由「儲蓄」推動的模型，現在都可能被推翻。而隨着眼下美聯儲正開始縮減購債，乃至準備加息和縮表，流動性的收緊和利率上升的前景，是否會帶來意想不到的衰退惡果，無疑值得人們高度警惕。