祖高域澳洲入境簽證案　英媒：勝訴後傳再被捕

澳洲法院1月10日裁定，世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）成功推翻政府的決定，他的澳洲入境簽證可恢復、令他可出戰澳洲網球公開賽。但英媒10日引述消息稱，有傳祖高域勝訴後被捕。



《每日電訊報》10日稱，雖然有傳祖高域已被捕，但他的弟弟、網球運動員Djordje Djokovic的言論看來與這些傳聞有矛盾。報道稱，祖高域的親屬指澳洲政府希望逮捕祖高域並將他驅逐出境，而Djordje Djokovic曾表示：「我們能做的就是讓所有社交媒體（的用戶）都知道，他們（澳洲政府）想再次逮捕祖高域並將他鎖起來。」

報道提及，祖高域或正身處代表律師的辦公室，據指辦公室外有大量警察。

祖高域：圖為2021年12月1日，世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域在西班牙首都馬德里參加比賽。（Getty）

祖高域原定會在澳洲參加17日至30日舉行的澳洲網球公開賽。他2021年12月16日曾確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後康復，於是他以「6個月內曾染疫」為由，向澳洲網球公開賽主辦單位與維多利亞州（Victoria）政府取得醫療豁免，讓他可在沒接種新冠疫苗的情況下入境參賽。

澳洲聯邦政府卻不承認祖高域取得的醫療豁免，於5日拒絕他入境並決定撤銷他的入境簽證，之後將他送往酒店隔離。

法官10日頒令，政府須讓祖高域離開隔離酒店，並恢復他的入境簽證。惟澳洲政府一方10日在法庭上表示，即使法庭判祖高域勝訴，政府也能再次取消他的入境簽證。