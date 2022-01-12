新冠肺炎｜世衛：重覆接種疫苗加強劑不恰當　應更新疫苗配方

世界衛生組織（WHO）專家1月11日表示，重覆接種現有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑，並不是針對新變種病毒的可行策略，建議開發和更新現有疫苗配方，以便更有效防止病毒傳播。



世衛轄下的新冠疫苗成份技術諮詢小組1月11日發表聲明稱，隨着新病毒株的出現，單是提供現有疫苗並非是對抗疫情的最佳方法，而基於現有疫苗重覆接種加強劑的策略是不適當和不可持續。

技術諮詢小組建議開發新配方疫苗，不僅可以保護人們免於出現重症或死亡，還可以更好地預防感染和傳播。

歐洲藥品管理局（EMA）1月11日亦警告指，若每4個月接種一次新冠疫苗加強劑，可能會影響人體免疫系統，民眾亦會出現接種疲勞。

EMA生物健康威脅和疫苗策略主管卡瓦萊里（Marco Cavaleri）在1月11日舉行的新聞發布會上表示，「疫苗加強劑可以注射一次，甚或可能兩次，但我們認為這不應該不斷重覆。」

卡瓦利耶認為，各國應讓接種新冠疫苗加強劑的間隔時間拉長，就像注射流感疫苗般，在每年冬季為民眾打疫苗。