美國司法部成立新部門　專門針對國內恐怖主義

美國司法部高官稱，司法部正在成立一個專門針對美國國內恐怖主義的新部門，以應對國內成倍增長的恐怖主義威脅。



據美國國會山報2022年1月11日報道，美國司法部助理部長奧爾森（Matthew Olsen）對參議院司法委員會的成員表示，司法部正在成立一個專門針對美國國內恐怖主義的新部門。

美國司法部已經有一個旨在處理國際和國內案件的反恐部門，「我決定成立一個國內恐怖主義小組，以增強我們現有的方法，」奧爾森說。「這個由專職律師組成的小組將專注於國內恐怖主義威脅，幫助確保這些案件得到妥善處理，並在整個司法部和全國範圍內有效協調。」

奧爾森指出，自2020年3月以來，美國聯邦調查局（FBI）調查的國內恐怖主義案件是過去的1倍多，對極端主義暴力的擔憂遠遠超出「1月6日的紀念日」。

奧爾森說：「我們面臨着來自國內暴力極端分子的更大威脅——即在美國尋求實施暴力犯罪行為以推進國內社會或政治目標的個人。」

國內暴力極端分子的動機往往是混合了意識形態和個人怨恨。他補充說：「我們已經看到那些出於種族仇恨的人，以及那些認同極端的反政府和反權威意識形態的人所帶來的威脅愈來愈大。」「我們也對來自國際恐怖組織，特別是基地組織和ISIS的持續威脅保持警惕。」