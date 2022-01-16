Omicron傳得快WFH速回帶　不能在家工作者仍多　每天冒險緊守崗位

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒Omicron傳入香港，政府如臨大敵，除了公務員，不少私企已有在家工作（work from home，WFH）的安排。惟當一些人尚能對它談愛談恨之際，我們不應忘了，對某些人來說，它從來不是一個存在的選項。



僱主安排員工WFH的目的，是既減少群聚感染機會，亦預防萬一有人染疫都不會導致全體員工進入隔離狀態。不過其實全世界目前只有近半人能遙距工作。

自由職業平台Upwork的數據顯示，介乎22至65歲的受訪職員中，約62%稱起碼間中會WFH，但全球僅16％企業完全使用WFH，44%企業不允WFH，另外還有一些公司採用某些日子須到公司工作、某些日子能在家工作的政策。Upwork總部設於美國三藩市。

除公司的取態，某些行業因工作性質關係，不但員工無法WFH，其工作環境更是讓他們暴露可能有新冠病毒的環境中，如提供醫療服務的職業、服務業或零售業從業員。有些人只能無奈地勸自己看開一點，也有人焦慮到夜半驚醒兼日漸消瘦。

印度新冠肺炎疫情：孟買市長佩德內卡爾1月8日在Twitter發布一張護士的相片並附文稱：「我們無法WFH，我們在現場為你服務。」 （Twitter@KishoriPednekar）

除了前線醫護人員，藥劑師的工作環境也很危險。在加拿大多倫多生活的藥房老闆兼藥劑師Kyro Maseh表示，他們是公眾最易接觸到的、提供醫療服務人士，在過去數年，自己經常忙到沒時間吃午餐，導致體重減輕不少，且工作壓力導致他每晚都睡不好，半夜醒來好幾次。

Kyro Maseh稱他因政府不對藥劑師與醫護人員一視同仁覺得極度憤怒：

而我不獲供應（個人防護裝備），當疫苗面世時，我甚至不被視為應接種的前線醫護人員，我的沮喪是你可想而知。 加拿大多倫多藥房老闆兼藥劑師Kyro Maseh

除了醫療保健從業員，從事航空、清潔、外賣送遞工作以及駕駛貨車或的士的人，心中的不安全感每日都在膨脹——那是一個人人都看不出、但正在變大的「壓力氣球」。

效力加拿大西捷航空（WestJet）的空中服務員希爾（Crystal Hill）稱：「它已在這（個世界）2年，」「在某些時候，這幾乎就像，你必須讓自己麻木一些。」

新型冠狀病毒肺炎疫情令航空業業務萎縮，從業員一面擔心飯碗，另一方面他們每次執勤染疫機會都比一般人為高。圖為2021年2月23日，空中服務員到香港中央圖書館接種新冠肺炎疫苗，在門口掃描「安心出行」二維碼。（盧翊銘攝）

零售業從業員每天也是懸着一顆心上班。在加拿大滑鐵盧一家雜貨店兼職店員蘭貝爾（Brent Lamber）稱，他們的風險緊隨醫護人員之後，「沒任何一個其他行業像（我們）這樣面對成千上萬人」。

在加拿大一間汽車及輪胎公司工作的技工法里德（Nadim Farid）說：「你永遠不會知道顧客來到店舖時是否已感染新冠肺炎，這就是事實。你是在冒險。」