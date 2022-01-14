科學家：地球在2021年經歷有紀錄以來第六個最熱年份

全球平均氣溫持續上升，多項數據顯示，地球在2021年經歷有紀錄以來第六個最熱的一年。科學家呼籲大家正視問題，警告炎熱情況或維持一段長時間。



美聯社報道，美國太空總署（NASA）、美國國家海洋及大氣管理局（NOAA），以及一個私營監測組織1月13日公布全球在2021年的氣溫數據。

根據六款不同的計算方式顯示，自1800年代末期開始，地球在2021年是史上第五至第七個最熱的年份，其中NASA認為去年與2018年一樣都是排名第六；NOAA則指，去年全球平均氣溫為攝氏14.7度，較2018年炎熱，因此單獨列為第六。

無論是NASA或NOAA都認為，過去八年是地球最熱的時期，全球在過去十年的平均溫度比140年前上升攝氏1.1度。NASA的氣候科學家施密特（Gavin Schmidt）估計，全球氣溫在未來會進一步上升，指大家應該減少碳排放。

氣候分析組織柏克萊地球（Berkeley Earth）報告指出，在2021年，包括中國、韓國、伊朗、尼日利亞等25個亞洲、中東及非洲國家合共18億民眾都經歷最炎熱的一年。而NASA或NOAA的推斷指出，對上一次地球比正常情況清涼的一年已經是1976年，意味全球近70%人口、即超過500億名45歲或以下人士從沒遇過這種情況。