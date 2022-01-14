新冠肺炎｜拜登：將動員軍方支援醫院　免費提供高質量口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）令疫情在全美快速蔓延，全美醫院人滿為患，醫療系統不堪重負。針對當前情況，美國總統喬·拜登（Joe Biden）公開講話。



拜登1月13日表示明白「大家都很沮喪」，並重申新冠肺炎「依然是未接種疫苗者的疫情」。

政府下週開始將分階段派出1,000名軍事醫療人員到人手嚴重緊張的醫院，協助緩解住院個案暴增帶來的問題。

第一階段，軍醫、護士和其他人員團隊會前往密歇根州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄亥俄州和羅德島州，支援當地急診室，讓醫院可騰出部份人力治療非新冠病人。

拜登還公布他已指示政府部門再採購5億套檢測試劑。白宮此前承諾1月境提供5億套快速檢測試劑。

此外他說政府將很快為美國民眾免費提供高質量口罩（如N95或KN95口罩），以解決美國民眾不願戴口罩、口罩購買困難的難題。

為了呼籲民眾積極配合防疫工作，佩戴口罩，拜登將戴口罩稱為一種「愛國義務」。他表示，能夠理解戴口罩讓人「不舒服」，「讓脖子疼痛」，但是戴口罩是阻止病毒傳播的重要手段，特別是高度傳播的Omicron。

他指出，對一些美國人來說，「口罩並不總是買得起或方便得到的，」他的政府將在下周宣布更多關於如何分發免費口罩的細節。

此外，拜登繼續在講話中呼籲美國民眾接種新冠疫苗。他表示，雖然接種疫苗並不能完全避免感染，但是卻可以大大降低引發嚴重疾病的概率，而「如果沒有接種疫苗，感染新冠病毒後住院的可能性要高出17倍」。

2022年1月11日，美國總統喬·拜登在抵達白宮南草坪後走出海軍陸戰隊一號。（AP）

根據美國衛生和公共服務部的數據，1月13日全美有超過15.1萬人在醫院接受新冠治療。而根據約翰斯・霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）的數據，在過去一周裏，美國平均每天有超過747,260個新增新冠確診病例。

這種激增給全美的醫院帶來了相當大的壓力。醫護人員嚴重短缺，多地感染新冠病毒的有輕微症狀或沒有症狀的醫護人員不得不繼續工作。