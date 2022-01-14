媒體：中東高官密集訪華釋三大訊號　中國改變中東力量均勢

中東高官密集訪華持續引發廣泛關注。媒體分析稱，中東六國外長集體訪華釋放三大訊號，在美國影響力下降的背景下，中國正改變中東力量均勢。



2022年1月10日至14日，沙特、巴林、科威特與阿曼等四國外交大臣以及海灣合作委員會（海合會）秘書長集體訪華。1月12日與14日，土耳其與伊朗兩國外長也相繼訪華。

同為海合會國家的阿聯酋沒有參加此次中國之行，但兩國外長在此期間進行了通話。1月13日，中國國務委員兼外長王毅同阿聯酋外交與國際合作部長阿卜杜拉舉行電話會晤。

1月12日，中國外交部同海灣阿拉伯國家合作委員會秘書處發表聯合聲明。雙方一致同意，儘快建立中海戰略夥伴關係，進一步拓展雙邊合作領域，儘快完成中海自由貿易協定談判，建立中海自由貿易區。

中東六國外長「集團式」訪華引發外界極大關注。據海外網1月14日報道，中國上海復旦大學中東研究中心主任孫德剛撰文稱，中東國家高官密集訪華釋放三大訊號。

孫德剛認為，中東國家高官密集訪華背後，是加強發展戰略對接的訴求。隨着中東伊斯蘭大國之間關係緩和，中東國家意識到發展才是解決中東問題的「總鑰匙」。

以中國為代表的亞洲國家成為中東國家重要經貿、能源和發展夥伴。中東國家希望在第四次工業革命的背景下，加強與中國發展戰略對接。

其次，中東國家高官密集訪華，還與地區安全形勢有關。美國從阿富汗完全撤軍，結束在伊拉克的作戰任務，撤出在沙特的「愛國者」導彈防禦系統，表明美國向中東提供安全公共產品的能力和意願下降。

在跨區域安全問題日益突出的背景下，中東國家希望與中國在地區安全治理領域加強合作，圍繞也門危機、伊朗核問題、阿富汗問題等展開磋商，加強政策溝通，鞏固多邊安全機制。

此外，中東國家高官密集訪華，也表明不願成為美國對外戰略的犧牲品。

中國與沙特等海合會國家的關係日益升温（點擊圖集瀏覽）：

孫德剛指出，美國在中東組建軍事聯盟，製造分裂和對抗，加劇了中東地區的教派矛盾。美國總統拜登（Joe Biden）在中東推行「價值觀外交」，與土耳其、阿聯酋和沙特等盟國多次發生外交摩擦。美國還屢屢試圖阻撓中東國家與中國的合作。

此次中東國家高官密集訪華，體現出中東國家普遍不願在中美之間選邊站，不願被綁在美國對華戰略競爭的「戰車」上，也不願意成為美國對外戰略的犧牲品。

1月12日，中國與敍利亞在大馬士革簽署了敍利亞加入「一帶一路」倡議的諒解備忘錄。

俄羅斯衛星通訊社發表評論文章稱，中國和俄羅斯正在改變中東的力量均勢。

2022年1月11日，中國國務委員兼外長王毅在江蘇無錫會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫，雙方代表團舉行會談。（中國外交部）

文章援引專家觀點指出，中敍簽署備忘錄對於中東乃至整個世界政治來說都是一件重要的事情。中國對敍利亞的支持將提高中國在該地區的影響力。

文章還稱，中敍簽署備忘錄恰逢沙特、巴林、科威特、阿曼、伊朗和土耳其外長及海合會秘書長几乎同時在華。該地區的經濟合作和安全是中國與之談判的主要議題。

通過與該地區合作伙伴建立一系列聯繫和會晤，中國不僅積極展示了其在中東外交的多向性，還表明其有意在該地區建立新的關係架構。

美國之音1月13日就此發表分析文章，中國與中東國家密集外交着眼於從能源到全方位合作。

智庫卡內基國際和平基金會高級研究員、美國國務院前中東政策顧問米勒（Aaron David Miller）認為，海合會的此次到訪正值中國領國、歐佩克成員哈薩克斯坦的國內局勢動盪之際，中國尋求與海合會國家建立更緊密的能源合作關係，確保供應鏈安全。

在國際戰略層面，文章稱，中國是少數幾個與海合會國家和伊朗同時保持良好關係的國家之一，與沙特和伊朗都建立了全面戰略伙伴關係。代表遜尼派的海合會國家與什葉派的伊朗有激烈的競爭關係。

北京善於利用這種中間人的身份加強在中東事務的參與，通過鼓勵這些國家把地區問題的主動權掌握在自己手中，以期減弱美國在海灣事務中的影響力。

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