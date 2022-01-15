伊朗最高領袖官方網站發布影片　內容為模擬刺殺特朗普

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的官方網站1月12日晚上發布一段動畫影片，模擬美國前總統特朗普（Donald Trump）被機械人遠距離刺殺的場景。影片內容寫道，殺害蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的兇手和下達命令之人將付出代價。



伊朗最高領袖哈梅內伊在網站發布影片，內容為模擬刺殺特朗普（網站截圖）

影片一開始便點明模擬場景的發生地為美國佛羅里達州棕櫚灘，即特朗普住所。一名戴着紅色棒球帽、酷似特朗普的人正在打高爾夫球。與此同時，一個機械人在操作員遙控下，逐步接近特朗普。這名操作員的電腦控制枱上放着兩名遇襲身亡將領——蘇萊曼尼和穆漢迪的照片。

在遙控機器人鎖定特朗普後，該操作員向特朗普的一名高爾夫球友發了一條短信：殺害蘇萊曼尼的兇手和下達命令之人將付出代價。操作員之後並按下了發動襲擊的按鈕。

據哈梅內伊網站所指，這是該網站舉辦比賽的得獎動畫，比賽主題為向特朗普、前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人報復。

1月3日為伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼遭美軍暗殺2週年，伊朗政府之前在1月8日宣布，制裁51名涉嫌參與暗殺行動的美國人，包括美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）。