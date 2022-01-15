海關總署：中國加入WTO後貿易規模增8.3倍

據《北京商報》報道，1月14日上午，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會介紹2021年全年進出口情況。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，2021年是中國加入世界貿易組織20周年。據海關統計，中國進出口總值從2001的4.22萬億元人民幣增至2021年的39.1萬億元，年均增長12.2%。通過海關進出口統計數據，可以見證20年來中國貨物貿易的跨越式發展歷程。

李魁文介紹，加入世界貿易組織以來，中國進出口增長超過8倍，貨物貿易規模躍居世界第一。中國貨物貿易規模從2001年的4.22萬億元起步，於2005年、2010年和2018年分別突破了10萬億、20萬億和30萬億三個台階，至2021年接近40萬億元關口，20年間增長了8.3倍。特別是近10年來，中國貨物貿易規模從2012年的24.4萬億元增長至39.1萬億元，增量高達14.7萬億，接近2009年全年的進出口規模，這充分展示了新時代中國改革開放取得的偉大成就。另外，在全球市場份額佔比方面，中國也由2001年的4%大幅提升至2021年前三季度的13.5%，其中2013年中國首次成為全球貨物貿易第一大國。2021年，中國按美元計價的外貿規模歷史性首次超過6萬億美元。