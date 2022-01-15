洪阿哈阿帕伊島火山再爆海嘯撲3國　湯加警報聲大作民眾尖叫逃命

南太平洋島國湯加的洪阿哈阿帕伊島的洪阿湯加—洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山自1月14日起再次噴發。官員15日第二次發布海嘯警報。警方呼籲人們前往高地暫避。從網民在Twitter發布影片可見，大浪湧進民居，至少一米高。



湯加居民：邊尖叫邊逃

名為Mere Taufa的湯加民眾稱，她和家人在當地時間約晚上7時後聽到火山爆發，當時他們準備吃晚飯。

Mere Taufa稱：「它是大爆發、地面都震動，我們的家在搖動。之後海浪來了。我的弟弟還以為附近發生炸彈爆炸。」

她說自己第一反應是抓住妹妹，躲到桌子，大聲呼叫爸媽。她稱其他鄰居情況都差不多。

她說下一件發生的事就是海水湧入屋，她從自家窗戶看到鄰居的家塌下。她說：「你可聽到到處都是的尖叫聲，人們一邊尖叫一邊逃跑，所有人都在往高地跑。」

一名住在湯加Kolomotu'a的居民自稱住近海邊，已在開車逃生，但路上塞車：「請為我們一家人的安全祈禱。」

▼有人拍得現場影片，15日火山爆發後引發海嘯，湯加民眾駕車趕緊逃命：

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

電影《侏羅紀公園》現實版

名為Anthony Browna的斐濟民眾在網上留言稱，1小時內聽到多次爆發的聲音，遠在斐濟（Fiji）那地（Nadi）都聽到，而且門窗都隨之震動。

居於新西蘭北島陶朗阿（Tauranga）的一對男女稱，他們在新西蘭時間晚上7時15分聽到爆發。

他們形容：「這就像（電影）《侏羅紀公園》。 好像暴龍從遠處走來，儀表板上的水在震動。情況就是那樣。」

有新西蘭民眾稱在社交媒體上稱，火山爆發的聲音就像「音爆聲」（Sonic boom）的巨響。

▼有人拍得現場影片，15日火山爆發後引發海嘯，湯加民眾駕車趕緊逃命：

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

《新西蘭先驅報》15日稱火山爆發時火山灰直撲17公里高空，之後它們又處雨水落下。湯加首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）正苦於火山灰雨的影響。

火山爆發後警報聲響徹努庫阿洛法，火山灰又遮敝日光，令人想像到末日的情景，情況令人恐懼。

截至14日，努庫阿洛法觀測到最高的海嘯為30厘米高。

▼俄媒已報道，海嘯而抵達新西蘭。此前有網民稱斐濟及湯加都出現海嘯：

Parts of Fiji and Tonga are experiencing a tsunami right now. pic.twitter.com/tOEtAWunKb — ☭ 🇨🇺 jσєуաrecκ'ˢ Ɗуѕтσριαη Ƒυтυяє 🇰🇵 🙃 (@joeywreck) January 15, 2022

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

▼以下為衛星捕捉到湯加洪阿哈阿帕伊島火山爆發的情景：

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

新華社14日引讀當地媒體報道，位於首都努庫阿洛法以北約65公里處的洪阿湯加—洪阿哈阿帕伊火山14日上午開始噴發，大量火山灰、氣體與水蒸氣形成巨大雲團，湯加全境空氣質量受嚴重影響。

湯加首席地質學家庫拉認為，相較這座火山在2021年12月20日的最近一次噴發，此次噴發釋放的能量約為上一次的7倍，而且還在持續增加。

WATCH: Satellite imagery shows shockwave as Tonga's Hunga volcano erupts, causing tsunami pic.twitter.com/4r2gBFmAqE — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc — Rick Threlfall (@RickThrelfall) January 15, 2022

湯加國家海嘯預警中心14日發布海嘯預警，呼籲民眾遠離海灘及低窪地帶，並戴上口罩，防止吸入受火山灰污染的空氣。

湯加政府部門14日當天下午全部關閉，地質部門呼籲民眾避免外出並保護好蓄水裝置。湯加警方也在首都的海灘加強巡邏，同時要求民眾轉移到地勢較高處