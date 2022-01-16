「湯加吳剛」老家對外通訊中斷　稱國王將出動軍隊賑災

有「湯加吳剛」之稱的跆拳道選手陶法杜夫（Pita Taufatofuathe）自2016年里約奧運赤膊上陣以入身上塗上椰的造型俘虜不少粉絲，去年東京奧運也令成為開幕及閉幕禮的焦點。他的祖國湯加15日因火山爆發觸發海嘯受災，家人也成為災民。



陶法杜夫在自己的Instagram賬戶發文稱，他位於哈派群島（Ha'apai）的老家對外通訊中斷。

他稱國王已召集所有後備軍人和武裝部隊準備援助。

災害導致通訊及電力中斷，外界現時仍未清楚湯加外島的災情。他收到的訊息是，海嘯淹過Popua以及湯加最大的島嶼湯加塔布島（Tongatapu）首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）的主要城鎮。

他在帖文中談及他的不久前被委任為哈派群島首長的父親Dr. Pita Taufatofua在火山爆發時，是在一個國會會議結束後，他準備回家之時。由於火山爆發，導致他行程受阻。

他稱父親來到機場後，發現航班因火山爆發取消。陶法杜夫最後一次聽到他的消息，是知道爸爸在保住他們位於Veitongo海邊的家。

身為虔誠基督徒的陶法杜夫，稱他的國家會渡克服這場災難。

他稱湯加人是最強大、最有韌性的人。在人們處於重大的掙扎中，他們真正的精神閃耀。