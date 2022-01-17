菲律賓斥逾48億元買32架美製黑鷹直升機

菲律賓國防部長1月16日宣布，該國將以超過6.2億美元（約48.2億港元）購買32架全新的黑鷹直升機。



據法媒1月16日報道，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）說，菲律賓與美國國防制造商洛歇馬丁公司旗下一家波蘭公司的首批訂單，32架S-70i黑鷹直升機將於2023年開始交付。

他表示，這些直升機將用於人道主義援助和應對災難。

洛倫扎納還稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和2021年的颱風「雷伊」凸顯了該國運輸機和直升機嚴重缺乏的困境。他說：「我們老化的直升機已經不符合經濟效益，使情況更加惡化。」

根據此前報道，菲律賓政府2021年已經訂購了16架S-70i黑鷹直升機，目的是取代本國空難頻發的老式直升機。

菲律賓近來軍購動作頻頻。

1月14日，洛倫扎納還曾宣佈，菲律賓和印度達成一項軍購協議，菲律賓將以近3.75億美元向印度購買一套岸基反艦導彈系統，以加強其海軍防禦。

而在數周以前，菲律賓也以5.56億美元向韓國現代訂購兩艘新軍艦。

為了提升菲空軍的預警監視能力，菲律賓國防部還於2020年3月選擇採購日本的J/FPS-3改進型相控陣雷達，其總價值約5.5億美元。