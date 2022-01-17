湯加災情未明在外公民心急如焚　火山灰蓋全國　災民如居月球

南太平洋島國湯加的火山自1月14日起噴發，並在當地時間15日早上約4時20分噴發後引發海嘯，威力驚人。由於當地對外通訊仍未恢復，居於外地的湯加民眾都十分擔心身在祖國的家人和朋友。



例如在新西蘭，有逾8.5萬湯加人居於當地，但當他們知道湯加通訊仍可能要過2週才能恢復，實在心焦不已。他們的親人和朋友現正活在黑暗之中，並面對食水及食物備受火山灰污染。此外不少人的居所已受損，或被迫在戶外露宿。當地「斷網」亦導致他們無法向家人朋友轉賬金錢。

Pacific Media Network駐新西蘭記者Filipo Motulalo稱，最糟糕的是，因湯加對外通訊中斷，事實上他們什麼都不知道。

污染嚴重 急需乾淨食水

斐濟救助兒童會行政總裁Shairana Ali向卡塔爾半島電視台說，湯加的情況「相當可怕」。除了食物及食水安全問題，她亦擔心當地空氣質素。此外當地兒童經歷過這般百年一遇的災難，他們可能有心理創傷。

英媒17日稱，新西蘭駐湯加代理高級專員倫德（Peter Lund）說，火山灰覆蓋湯加，看起來就像月球表面。

↓火山噴出大量火山灰，導致當地被散落的灰泥覆蓋：

I can't fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25 — Doc V (@MJVentrice) January 15, 2022

賬災物資班機 18日起飛

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）稱已與駐湯加高級公署取得聯繫，獲悉湯加首都沒有傷亡報告，但有些地方損毀嚴重。

奧克蘭湯加社群秘書長Kennedy Maeakafa Fakana'ana'a-ki-Fualu稱：「我想說我們是很焦慮，但不是害怕。」他稱希望祖國所有人都無恙，此外人們都接受互聯網有關題的現實，並懷抱最好的希望。

Kennedy Maeakafa Fakana'ana'a-ki-Fualu正在安排貨櫃運送物資之際。新西蘭航空（Air New Zealand）在火山灰雲籠罩湯加的情況下，未能讓運送救災物資的班機起飛。它將推遲起程，現安排在18日起行。

洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）噴發後，湯加的通訊服務幾乎全面中斷，外界無法對當地災情進行全面評估。美聯社17日稱，湯加只有一條光纖電纜，但擁有它的公司指，它可能已在火山噴發期間斷裂。公司或需用數週時間才能將光纖電纜修復。

↓圖中標示的是洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊火山所在地，它在湯加最大島嶼湯加塔布島（Tongatapu）附近。15日火山爆發後20分鐘，海嘯來到湯加塔布島，導致首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）等地嚴重受損。來到當地時間晚上6時15分，火山灰已敝日。努庫阿洛法據說已被火山灰覆蓋，導致食水及食物被污染。