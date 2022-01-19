Omicron多屬輕症不用怕？新數據揭一常見嚴重後遺：或失工作能力

近日Omicron疫情不斷延燒，許多人主張這種新變異株不會重症化，可以當作流感看待。然而專家對於Covid-19初期症狀的變化，卻顯得憂心忡忡。



根據英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）統計的Omicron五大症狀，除了鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏等等，與普通感冒相似的現象之外，每四個人之中，就有一人會出現「腦霧」（Brain Fog）的症狀。這個研究結果受到專家們的注目。

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所謂的腦霧是一種認知機能障礙，包含記憶障礙、缺乏集中力、精神疲勞、心神不安等等。有部分民眾出現這種障礙後，甚至沒辦法回歸工作崗位。提供腦霧治療的東京TMS診所（東京TMSクリニック）田中奏多院長表示，很多人出現工作效率低落、無法集中精神等症狀時，往往會歸咎於疲勞，其實這都可能是腦霧所致。根據西北大學（Northwestern University）調查，81％的新冠肺炎輕症病患，都曾在病後出現這個症狀。

針對腦霧增加的原因，他指出三個可能性。第一，罹患Delta等變異株時，發燒和呼吸困難等症狀較嚴重，Omicron則以輕症為主，所以病患能輕易察覺腦霧的症狀。第二，過去較少人知道腦霧的存在，媒體大肆報道後，愈來愈多人意識到這個現象。第三，Omicron變異株會造成腦部障礙。

此外，罹患過去幾個變異株的病患中，出現頭痛症狀人只有10％，Omicron出現後，卻急遽增加到68％。疲勞感和腦霧等症狀出現的比例也大幅增加，跟過去其他變異株的特徵差異極大，讓他擔憂Omicron真的會對腦部造成影響。他也指出人們對這個新變異株還不了解，千萬別以為這個新變異株不會造成重症就掉以輕心，呼籲民眾仍要重視防疫，接種疫苗。

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