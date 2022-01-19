美國31歲男子為救養女跳進冰池不幸身亡　孩子獲救仍與死神搏鬥中

美國伊利諾伊州（Illinois）31歲男子塞拉芬（Carlos Serafin）1月15日奮不顧身，跳入冰池拯救養女懷特（Ma'Liyah White），惜他送院不治，養女懷特則病情危殆，尚未甦醒。他們的家人在眾籌網站發起募捐，現已籌得近3.6萬美元（約28萬港元）。



據《每日郵報》報道，塞拉芬和同性伴侶克羅伊（Bill Croy）結婚6年，他們是兩姊妹懷特和貝利（Bailey）的法定監護人。

克羅伊的妹妹比爾斯（Amanda Beals）1月17日在眾籌網站GoFundMe上表示，懷特和貝利每天早上都會帶她們家飼養的6隻狗去散步，15日如常外出，但其中2隻小狗跑到一個結冰的池塘上，懷特以為冰足夠堅固，怎料她卻掉進池塘。

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貝利見狀跑回家找克羅伊和塞拉芬，兩人得悉後趕往池塘，塞拉芬跳進池塘希望拯救懷特，自己也掉進水中。比爾斯接受英媒採訪時表示，根據克羅伊稱，塞拉芬在跳下池前毫無猶豫。

克羅伊之後打穿池塘表層的冰，狗狗也跳進池塘試圖搜救他們，但未能找到塞拉芬和懷特，最後在救援人員到場後，終找到兩人並送醫，惟塞拉芬送院後不治，一隻狗狗也身亡，懷特心肺功能尚在，但情況危殆，據比爾斯指，懷特除了癲癇發作外，迄今大腦未有任何活動。

據美國全國廣播公司（NBC）指，懷特也是塞拉芬的「孫女」，因克羅伊收養的孩子中，最年長的女兒就是懷特與貝利的母親。