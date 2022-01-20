南非搶匪襲運鈔車　與警駁火2人亡　路邊司機竟一窩蜂湧上狂執錢

南非首都開普敦（Cape Town）日前發生一宗誇張武裝搶劫案，一夥搶匪持武器炸毀一輛運鈔裝甲車後搶走大量現金。一旁車輛的司機不僅未出手協助，還一窩蜂湊上前撿拾灑落在路面的現金。



根據《每日郵報》報道，這宗事件發生在當地時間18日下午6點30分，至少10名搶匪持槍埋伏在公路旁突襲一輛運鈔車，開槍攻擊車上的保安人員及司機，並以炸彈破壞運鈔車，部份人搶走大量現金後逃逸。

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由於事故造成交通嚴重堵塞，當時堵在路上的司機們看到灑落滿地的現金，竟也開心地衝上前狂搶，把歹徒沒帶走的錢裝進自己的口袋、內褲，甚至還有人拿背包來裝，直到聽到警笛聲才趕緊離開。

隨後警方迅速抵達現場，並與歹徒爆發駁火，共射殺2名男子並逮捕4人。4名被捕男子將被控持武搶劫、謀殺未遂和非法持有槍支、彈藥和爆炸裝置等罪名出庭受審。

Today’s #CITRobbery N1/N7 Cape Town: Scramble for cash after the robbers left. pic.twitter.com/SvN6gaE6dx — Yusuf Abramjee (@Abramjee) January 18, 2022

南非警察局表示，目前仍有數名歹徒在逃中。警方也發出警告，呼籲當天在現場拿走現金的民眾自動將錢交回警察局，如果是被警方發現他們曾在場偷錢，恐怕將會被指控盜竊罪名逮捕。

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